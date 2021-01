Mint ismeretes, Gyurcsány Ferencnek hivatalosan is sikerült maga alá gyűrnie a teljes balliberális ellenzéket. És, amint várható volt, hűen felsorakozott a szemkilövető mögé az egykori nemzeti radikális, mára baloldalivá, s igen kicsire zsugorodott Jobbik is.



Látjuk, írják, adjunk címet a képnek. Bizonyára elég sok cifraság kijönne ilyenkor az ember tolla alól, hogyan írja körül a jobbikosok takonygerincét, én inkább megpróbálom elképzelni, vajon hogy zajlottak a háttérben az események.

Szerintem valahogy így:

Szervusz, kedves Ferenc!

Először is engedd meg, hogy újra megköszönjük neked és kifejezzük olthatatlan hálánkat, hogy végül is az ellenzéki összefogás égisze alatt kilátásba helyezted, ha minden jól alakul, akár nekünk is juthat valami. Netalántán’ néhány hely a közös listán.

Persze, érteni véljük, mire utaltál, kedves Ferenc.

Tudjuk mi jól, rovott múltunk van, melyet őszintén bánunk és mindent megteszünk, ha kell, hetente a Spinozába megyünk, hogy lemossuk magunkról gyalázatot. Kreatív csapatunk ennek szellemében egy zseniális ötlettel állt elő a mai nap folyamán!

Sok hosszú álmatlan éjszakánk fekszik benne, mire találtunk a világhálót böngészve két képet. Az egyiken egy Trumppal szimpatizáló illető látható, a másikon pedig egy elvetemült orbánista. (Neki még a nevét sem vagyunk hajlandóak leírni.) És lám, mit látunk? Mindkettőnek ott virít a kezében egy hatalmas feszület! Mondanunk sem kell, és hidd el Ferenc, számunkra ez a jelkép is több mint gyűlöletes ma már.

Hát véletlen volna, a randalírozó csőcselék is e jelkép alatt gyilkolászik? Aligha! És lehet-e a véletlen számlájára írni, hogy az orbánisták is ez alatt menetelnek? Ugyan, dehogy! Mi már ízig-vérig „felelős hazafiak” vagyunk Ferenc, meglásd. Majd nézd csak meg, támogató szimpatizánsaink (tehát fizetett kommentelők – a szerk.) miképpen adnak frappáns címeket a képnek, könnytől lesz fátyolos a szeme. 1919 szellemét érzed majd végiglibbenni a virtuális térben, és nagyon reméljük, honorálni fogod ezt nekünk. Persze nem követelőzünk, félre ne értsd. Dehogyis. Nincs nekünk ahhoz jogunk.

Szóval, hogy is mondjuk csak, izgulunk. Reméljük, tetszeni fog neked.

Őszinte híved,

Jakab Péter,

a Jobbik elnöke