A magyargyilkos Avram Iancuval provokálták Novák Katalint Gyulafehérváron

A szombaton zajló, gyulafehérvári Bethlen Gábor-szoboravatás nem zajlott zökkenőmentesen: Novák Katalin köztársasági elnök a fehér lepel lebontása után egy trikolóros virágcsokrot és kokárdát kapott ajándékba Călin Mătieș Fehér megyei szenátortól, aki képes volt a szemébe hazudni, hogy Erdély mindig is román föld volt.

Novák Katalin az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével, Kató Bélával és Balog Zoltánnal érkezett meg a szoborhoz, ahol Gyulafehérvár polgármestere, Gabriel Plesa virágcsokrot adott át Nováknak, majd együtt mentek tovább a Bethlen-szobor irányába. A szobor leleplezését követő rövid taps és fotózkodás után lépett a színre a PSD-s szenátor, aki rögtön Novák Katalin elé toppant, kezében egy trikolóros rózsacsokor és egy kokárda. A biztonsági őrök láthatóan meglepetten siettek a köztársasági elnökhöz, a polgármester pedig bemutatta az illetőt.

Novák Katalin a váratlan helyzetre azzal reagált, hogy: "Köszönöm. Remélem, hogy a magyarok békességben és biztonságban élhetnek itt."

Ezt követően udvariasan közölték Mătieș-sel, hogy köszönik, de talán távozhatna, de a szenátor nem tágított, mi több, egy Avram Iancu-képet is előhúzott a tarsolyából, mondván, ő ezzel akarja tiszteletét tenni Magyarország elnöke előtt. "150 évvel ezelőtt Avram Iancu is védte ezt a várat, ezt a polgármester is jól tudja" – mondta, majd végül továbbállt, hogy a képet kihelyezze Bethlen szobra elé.

"Azért szeretném ide tenni Avram Iancut, mert a városnak szüksége volt rá. A város közepén Avram Iancu kellett volna helyt kapjon" – mondta még Matieş egy közbeszólónak, aki arra kérte, hogy ne provokáljon. "Ez nem a provokációról szól, hanem a nemzeti identitásról" – vágott vissza a szenátor.

Ezen a videón látszik (3:30-tól) Balog puszija:

(Telex nyomán)