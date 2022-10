Antimagyarizmus, Sport :: 2022. október 28. 11:28 ::

Kubatovék kiérdemelték a Gyurcsány-díjat: magyar válogatott volt Fradi-játékost sem engedtek be meccsre, mert Csíkszeredában született

A FTC-Telekom – Gyergyói HK jégkorongmérkőzésen messze nem volt telt ház, de a beszámolók szerint van, akit az érvényes jegye ellenére – állítása szerint – azért nem engedtek be, mert Csíkszeredában született – írja a Magyar Hang.

Újabb botrány borzolja a kedélyeket a jégkorongban. Szerda este a Ferencváros otthonába látogató gyergyószentmiklósi csapat sima, 5-1-es vereséget mért a házigazdákra, de az érdekes dolgok nem a jégen, hanem a csarnok bejáratánál történtek – sok szurkolót egyszerűen nem engedett be a Ferencváros biztonsági szolgálata annak ellenére, hogy rendelkeztek érvényes jeggyel. Másoknak meg nem adtak: a Krónika információi szerint nagyjából ötven gyergyói szurkoló azért maradt le a csapata győzelméről, mert ugyan a vendégszerkorba is voltak még üres helyek, de a helyszínen nem árultak oda belépőt.



A magyar válogatottság semmit nem ér, de a Niedermüller-féléket beengedték volna...

A klub egy Facebook-kommentben magyarázkodik: „a magyarországi sporttörvény és a liga által előírt 10% férőhelyet minden mérkőzésre biztosítjuk a vendégszurkolók számára. Ez a 200 db belépő a mérkőzés kezdetére elfogyott. Mivel nincs semleges szektor a mérkőzésekre, ezért a biztonsági szolgálatnak kötelessége azonosítani, ha vendégszurkolók hazai belépővel próbálnának meg belépni, a hatályos biztonsági előírások szerint ez sajnos nem lehetséges, akkor sem, ha az illető ülve nézne végig egy mérkőzést. A biztonsági szolgálat helyesen végezte a jogszabályi előírások szerinti dolgát, amikor nem engedett be vendégszurkolókat a hazai szektorokba, akkor sem, ha érvényesek voltak a belépők.”

A Magyar Hang információi szerint a 2500 fős kapacitású csarnokban ötszázan ha lehettek, tehát lett volna még hely bőven, ráadásul egy Facebook-poszt tanulsága szerint még egy, a magyar bajnokságban szereplő profi jégkorongos is kiszorult emiatt. Reisz Áron a Csíkszereda játékosa, ráadásul korábban az FTC-nél jégkorongozott ifjúsági játékosként. Az őt ért inzultusról egy videó kíséretében a következőt posztolta: „Édesapámmal mi is részt szerettünk volna venni a Fradi-Gyergyó meccsen. Ennek megfelelően, interneten megvásároltam a belépéshez szükséges jegyeket. Mivel ezen az estén abszolút semleges nézőnek tartottam magam, fel sem merült bennem, hogy a vendégszektorba váltsak jegyet egy hazai mérkőzésen. A szervezők szerint azonban ez „hiba” volt. A belépéskor a biztonsági szolgálatot biztositó személyzet igazoltatott (személyi és lakcímkártya) majd közölték, hogy nem léphetek be az épületbe. Az indoklás az volt kéremszépen, hogy én Csíkszeredában SZÜLETTEM. A biztonsági szolgálatot nem érdekelte az, hogy magyar állampolgárként, magyarországi lakcímmel rendelkezem, csupán a születési helyem alapján biztonsági kockázatnak minősítettek. Mindezt természetesen olyan megalázó módon, hogy a fradi indulót akarták elénekeltni velem annak feltételeként, hogy beléphessek a hazai szektorba az érvényes jegyemmel. A mai napon a Fradi is kommentálta az eseményeket, amelynek köze sincs a tegnapi napon történtekhez. Egyszerűen a születési helyem alapján diszkrimináltak a biztonsági őrök. Azt csak megjegyzem, hogy a Fradinak semmi problémája nem volt a születési helyünkkel, akkor, amikor Fradi színekben utanpótlás bajnoki címet nyertünk az egyesületnek (két évtized után az első bajnoki címe volt a szakosztálynak). Mind a Fradi diszkriminatív hozzáállása az Erdélyben születettekhez, mind pedig a biztonsági szolgálat megalázó eljárásmódja, “románozása” szégyenletes volt. Számomra ép ésszel felfoghatatlan, hogy 2022-ben ilyen megtörténhet Magyarországon, hogy az embereknek tartania kell attól, hogy születési helye miatt beengedik-e vagy sem egy sporteseményre.”

A klub közösségi oldalán felháborodott kommentek tucatjai jelentek meg. Van, aki ezt írta: „kedves Fradi tábor! azt hiszem a tegnap este sikerült 2022. év legmegalázóbb, legszégyenteljesebb cselekményét összehozzátok az erdélyi magyarokkal szemben!! Ez mind tükrözi a magyarság- és nemzettudatot, amit a klub képvisel? Hogy történhet ilyen?” Egy másik hozzászólás: „DE könyörgöm, pont egy REISZ ÁRON-nal szemben?Ez valami olyan döbbenet, és szégyen amilyent 2004 népszavazás óta nem értem!” Mások a helyzet abszurditására hívták fel a figyelmet: például az UTE szurkolók nagy számban bemehettek volna erre a meccsre, amennyiben magyarországi születési hellyel rendelkeznek. Aki angolul kért jegyet és úgy beszélt a biztonságiakkal, azokat is simán beengedték.