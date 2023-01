Antimagyarizmus, Sport :: 2023. január 23. 08:54 ::

Miközben Orbán nagy-magyarországos sállal játssza a nagy hazafit, az MLSZ kitiltotta e jelképet - még Erdély címerét is üldözik

A Magyar Labdarúgó-szövetség eddig nem adott ki hivatalos tájékoztatást arról, hogy az elmúlt időben a válogatott mérkőzésein miért üldözte a biztonsági szolgálat a Nagy-Magyarország-szimbólumot ábrázoló drapériákat, zászlókat és molinókat; most azonban a Magyar Jelen megkeresésére a szövetség kommunikációs osztálya azt a választ adta, az MLSZ úgy döntött, tilos a nemzeti összetartozást szimbolizáló jelkép bevitele a nemzetközi találkozókra, írja a lap.

Az MLSZ és a magyar szurkolók egy bizonyos csoportja között az utóbbi időben háború alakult ki, melynek oka egy Nagy-Magyarország-szimbólumot ábrázoló molinó, amit az újpestiek több mint két évtizede hordanak magukkal a válogatott mérkőzéseire.

Az MLSZ ebben tavaly márciusig semmiféle kivetnivalót nem talált, akkor azonban az általa alkalmazott biztonsági szolgálat emberei megpróbálták megakadályozni, hogy a magyar válogatott szurkolói körében kultikusnak számító drapéria bejusson az Észak-Írország-Magyarország találkozóra, a belfasti stadion vendégszektorába.

Innentől kezdve a Magyar Labdarúgó-szövetség folyamatosan üldözte az említett zászlót, a tavaly júniusi Magyarország-Németország Nemzetek Ligája-meccs alatt pedig a Valton szekusai is bekeményítettek: erőszakkal elérték, hogy a nagy-magyarországos drapéria lekerüljön a stadion mellvértjéről. Sőt, az esettel összefüggésben az MLSZ két szurkolót 24 hónapra ki is tiltott a válogatott meccseiről.

„Az elmúlt időszakban az MLSZ két rendbontót tiltott ki a szövetség által és közreműködésével szervezett sportrendezvényről. Mindkét esetben a pályarendszabályok be nem tartása, illetve a rendezői felszólítások figyelmen kívül hagyása volt a kitiltás oka. Emellett az egyik esetben az érintett szurkoló bizonyíthatóan érvényes jegy nélkül, egy másik ember mögé bújva jutott be a stadion beléptető kapuján” – olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség Magyar Jelennek küldött e-mailjében.

Az „érvényes jegy nélkül” a stadionba bejutó szurkoló Szabó Balázs IV. kerületi önkormányzati képviselő, ismert Újpest-szurkoló, aki cáfolta, hogy nem vett belépőt a június 11-i Magyarország-Németország meccsre. Sőt, még a jegyvásárlásról szóló visszaigazoló e-mailt és magát a jegyet is elküldte.

Az MLSZ kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint egyébként „Az eltiltottak alacsony száma jól mutatja, hogy a szurkolók túlnyomó többsége betartja az érvényben lévő szabályokat, melyeknek része, hogy a stadionokba, sportrendezvényekre kizárólag azok a zászlók, molinók, jelképek, tárgyak vihetők be, melyeket előzetesen engedélyeztettek a szervezőkkel, rendezőkkel.”

Mivel az MLSZ eddig mismásolt a Nagy-Magyarország-szimbólummal kapcsolatban, s nem ismerték el nyilvánosan, hogy tiltólistán szerepel náluk ez a jelkép, az erre vonatkozó kérdéseket elküldte a lap a kommunikációs osztálynak. Válaszukban azt írják, a Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlók, drapériák és molinók kihelyezését hazai bajnoki és kupamérkőzéseken nem tiltja jogszabály, a klubok dönthetnek arról, hogy beengedik-e azokat, vagy sem. Így folytatják:

Ugyanakkor a nemzetközi színtéren, kiemelten a válogatott mérkőzéseken, az UEFA és a FIFA ellenőre értelmezheti úgy, hogy ezek a jelképek politikai üzenetet hordoznak, provokatív szándékkal. A politikai üzenetek megjelenítése az UEFA és a FIFA szabályai szerint tiltottak, ezért ilyen esetekben az alkalmazott szabályzatok alapján megbüntethetik az MLSZ-t.

Hozzáteszik:

Az MLSZ ilyen esetekben kénytelen lenne továbbhárítani a szurkolóra a nem engedélyezett molinó kihelyezése kapcsán kiszabott büntetést. Ezt megelőzendő a szövetség – mindaddig, amíg az UEFA erre vonatkozó fegyelmi gyakorlata nem változik – továbbra sem engedélyezi a molinó bevitelét és mindenkitől azt kéri, a válogatott mérkőzésein tekintsenek el az ilyen zászlók és molinók megjelenítésétől, ezzel segítve a nemzeti csapatot abban, hogy telt ház előtt játszhassa mérkőzéseit.

Egy szó, mint száz, az MLSZ végre színt vallott, és elismerte: nem engedélyezi a nagy-magyarországos molinók, zászlók és drapériák bevitelét a magyar labdarúgó-válogatott meccseire. Mindezt egyébként úgy, hogy sem az UEFA, sem a FIFA nem tiltja ezt a jelképet, és használata miatt még egyikőjük sem rótt ki büntetést a Magyar Labdarúgó-szövetségre.

Az MLSZ-nél nemcsak a nagy-magyarországos molinókra, zászlókra és drapériákra kérdeztek rá, hanem az olyan sálakra is, mint amilyet például Orbán Viktor miniszterelnök viselt a görögök elleni novemberi barátságos meccsen. Ám mivel a válaszukban a ruhadarabokra nem tértek ki, továbbra sem tisztázott, hogy lehet-e nagy-magyarországos sálat, pólót, kabátot, sapkát viselni a magyar válogatott meccsein anélkül, hogy a biztonsági szolgálat részéről retorziók érnék a viselőt, adott esetben kitiltást kapna a Magyar Labdarúgó-szövetségtől.

Sajnos azonban nem csupán a nagy-magyarországos drapériákról döntött úgy az MLSZ, hogy nem engedi be azokat a stadionba, hanem Erdély címeréről is – derül ki Lipták Tamás „Aldo” vasárnapi Telegram-bejegyzéséből. Az ismert jobboldali szurkolót a Transylvanian Fanatics erdélyi magyar szurkolói csoport tagjai keresték meg privát üzenetben, hogy elmondják neki, az ő zászlójuk is tiltólistára került. Állításuk szerint a 2022-es, Puskás Arénában játszott válogatott-meccsek előtt a szekusok már a bejáratnál közölték velük, hogy – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – nem vihetik be a drapériájukat a lelátóra.

Mivel a T- és F-betűkbe, a babérkoszorúba, valamint a magyar zászló színeibe nagyon nehéz lenne belelátni bármit is, feltételezhetően Erdély címerével akadt problémája az MLSZ-nek...