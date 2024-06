Antimagyarizmus, Videók :: 2024. június 16. 19:23 ::

Dave alig várja, hogy meghágják a hegyvidéki turulmadarat

Létezik a világhálón egy Dave Világa nevű YouTube-csatorna, amely a legkevésbé sem humoros, viszont annál idegesítőbb.

"Dave" magát persze viccesnek hiszi, gyermeteg poénokba oltva szokott közéleti témákat "elemezni", amely természetesen semmilyen tekintetben nem számít lényegi, vagy egyáltalán valódi elemzésnek. Legalább viccesnek lenne vicces, de nem az.

Már Dave pofázmányán is látszik, hogy tőrőlmetszett liberális, legutóbb beleszállt a "nyilas turulba" is (3:40-től), amely rendkívüli módon bosszantja, "nem is érti, hogy maradhatott még ott, ahol most van", illetőleg azzal is poénkodott, hogy egy kutya "két jó nagy farokkal hamarosan meghágja" majd a szobrot.

A magyarellenes hulladék igencsak elemében van, csak nehogy egyszer majd őt hágják meg...