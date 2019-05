Elcsatolt részek, Videók :: 2019. május 29. 20:53 ::

Ha már a kormányunk ezt sem tudja megoldani: egy csángó-székely osztrák-német katonai bizottságot visz Úzvölgyébe

Dicséretet érdemel az osztrákoknál élő, magát gyimesi csángó-székelynek tituláló Baliga Csaba akciója, amiről a Facebookon 25 perces videóban számolt be. Az idegenbe szakadt atyafi fogta magát, illetve a dokumentumokat, és a bécsi orosz katonai attasét, nagykövetséget, valamint a hadiemlékekkel foglalkozó osztrák Fekete Kereszt szervezetet is értesítette az úzvölgyi eseményekről - írta a Székely Hírmondó.





Baliga Csaba magát egyszerű, hétköznapi embernek állítja be, de kétségtelen, hogy akciójával valamivel előbbre vitte az úzvölgyi katonai temető ügyét. A Gyimesekben született, de osztrák állampolgársággal is rendelkező férfi ugyanis megelégelte a temető körüli hercehurcát, és úgy gondolta: miért ne számolna be róla más, érintett országok képviseleteinek is.

A videójában elmondta: a csíkszentmártoni önkormányzattól elkért hősi halotti névsorral felvértezve először a bécsi orosz katonai képviseletet (attasét) kereste fel. Fogadták, ismertette a történetet, közölve velük, hogy a temetőben orosz katonák vannak elhantolva, mégis, fittyet hányva az államközi egyezményekre, a dormánfalviak román katonáknak állítottak önkényesen kereszteket, illetve ortodox jellegű emlékművet.

A képviseleten megkérték: a történetet a bécsi orosz nagykövetségen is adja elő; ott már állítása szerint vártak rá, átadta az iratokat. Baliga beszámolója szerint a nagykövetségről két hét múlva mennek Moszkvába, viszik a hírét az úzvölgyi történéseknek.

Baliga felkereste az osztrák hadügyminisztériumnak alárendelt Fekete Kereszt elnevezésű, a világháborús emlékek ápolásával foglalkozó szervezetet is, ahol egy nyugalmazott osztrák ezredessel tárgyalt jó két órán át, megismételve a korábban elmondottakat. Állítása szerint az osztrákok és – mint kiderült – a németek számára is fehér foltnak számít Székelyföld, már ami a katonasírok helyzetét illeti, így jó néven vették az általa vitt listát. Közölték:

a nyár folyamán egy vegyes, osztrák-német katonai bizottság fogja felkeresni Úzvölgyét, hogy a helyszínen tájékozódjanak a temető helyzetéről, a csapatban benne lesz a kezdeményező is.

A videóban a férfi elmondta: terve szerint a látogatás során a többi temető helyzetére is felhívja a vendégek figyelmét, mert úgy látja, nemzetközi vonatkozásban nagy a hírzárlat, az indulatok helyben forrnak, a magyarországi sajtó jórészt pedig az európai parlamenti választásokkal van most elfoglalva, így Úzvölgye kérdése másodlagos számukra.