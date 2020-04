A romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közölte, hogy nyomozást indított egy temesvári alvilági vezető és társa ellen, akik azt tervezték, hogy fegyverrel hallgattatják el Dragos Bota temesvári újságírót. Az ügyről az Agerpres hírügynökség számolt be pénteken.

Dragos Bota, a Pressalert.ro temesvári hírportál főszerkesztője az elmúlt években több cikkben is foglalkozott azzal, hogy a temesvári alvilág milyen kapcsolatokat épített ki a helyi önkormányzat hivatalaiban. Tavaly szeptemberben arról is beszámolt, hogy a helyi alvilág vezetőjeként leírt személyt, BLA-t (Boncu Lucian Adrian - a román sajtó kiírja a nevét, az MTI a személyiségi jogaiért aggódik - a szerk.) is kihallgatta a DIICOT egy kábítószer-kereskedő hálózat felgöngyölítésekor.