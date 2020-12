Elcsatolt részek, Koronavírus :: 2020. december 28. 15:59 ::

Fico szerint fasizmus, hogy koronásan járhatnak a képviselők a pozsonyi parlamentbe

Az ún. Szlovákiában a koronavírusteszten pozitív eredményt mutató kormánytagok, parlamenti képviselők és államfő munkába járását lehetővé rendeletet adott ki a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn.

Az új rendelet vélhetően összefüggésben állhat azzal, hogy hétfő délutánra hívták össze a pozsonyi parlamentnek azt a rendkívüli ülését, amelyen a törvényhozásnak arról kell döntenie, hogy jóváhagyja-e az októberben bevezetett veszélyhelyzet ismétlődő meghosszabbítását lehetővé tévő alkotmánytörvényt.

Az Igor Matovic miniszterelnök kabinetje által december elején elfogadott alkotmánytörvény jóváhagyásához legalább 90 igen voksra lenne szükség a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. A négypárti szlovák kormánykoalíció ugyan alkotmánytörvények jóváhagyását is lehetővé tévő többséggel rendelkezik a parlamentben, ám az említett jogszabályt már kétszer nem tudták keresztülvinni, mivel a koalíciónak - részben a karanténintézkedések miatt - ehhez nem volt elégséges számú jelen lévő képviselője. A Közegészségügyi Hivatal hétfőtől hatályos rendelete azonban különböző egészségbiztonsági intézkedések betartásához kötve lehetővé teszi, hogy a pozitív koronavírusteszttel rendelkező parlamenti képviselők is munkába járjanak, ha jelenlétük hiánya "veszélyeztetné az állam működését."

A Közegészségügyi Hivatal rendeletét felháborodással fogadta a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártja, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD). A párt elnöke, Robert Fico az intézkedéssel kapcsolatban azt mondta: amit a kormánykoalíció művel, "színtiszta fasizmus", és felszólította a pozitív koronavírusteszttel rendelkező honatyákat, hogy ne vegyenek részt a parlament ülésén, mert ha ezt megteszik, törvénysértést - egészségügyi közveszélyokozást - követnek el. Fico kiemelte: azt várja, hogy a legfőbb ügyész elmagyarázza a kormánykoalíciónak, a tisztifőorvos egy-egy rendeletével nem kerülhető meg a törvény.

Azt az alkotmánytörvényt, amelyről hétfőn kellene döntenie a parlamentnek, és amely lehetővé teszi a vészhelyzet ismétlődő meghosszabbítását, már korábban élesen bírálták politikusok és jogi szakértők is. A jogszabály több mindenre vonatkozóan kibővíti a kormány jogköreit, és azzal is számol, hogy az állam veszélyhelyzet idején az eddiginél nagyobb mértékben korlátozhatná az alapvető emberi jogokat, többek közt a mozgásszabadságot és a magánélethez való jogot is.

Amennyiben ezt az alkotmánytörvényt záros határidőn belül nem sikerül elfogadtatni a pozsonyi törvényhozásban, akkor december 29-én "de jure" lejár az októberben bevezetett veszélyhelyzet, és így hatályát vesztené több korlátozó intézkedés, köztük a december 19-től bevezetett kijárási tilalom is, amelyet január 10-ig rendelt el a kormány.

(MTI nyomán)