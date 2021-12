Csak a napokban hozta nyilvánosságra a Jerusalem Post, hogy Ferenc pápa szeptemberi budapesti és felvidéki útjának zárórendezvényén, a szlovák nemzeti kegyhelynek számító Sasváron szeptember 15-én tartott szabadtéri szentmisén azonosítottak és ártalmatlanítottak egy ellenséges drónfenyegetést. A napilap szerint egy erre szakosodott antidrón magáncég hiúsította meg a lehetséges támadást, a vállalat együttműködött a Szentatya felvidéki útjának biztosításában a szlovák belügyminisztériummal. Az izraeli főváros angol nyelvű lapja szerint az incidens azért csak most, három hónappal az eset után derült ki, mert a drónt semlegesítő magáncég kilencven napos titoktartást vállalt.

A szeptember 15-i pápai misén lapunk helyszíni információi szerint ötvenezer hívő, 500 pap és mintegy 90 püspök vett részt, köztük Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki a szabadtéri oltárnál a pápa közelében foglalt helyet. A drónincidensből a helyszínen semmit nem lehetett érzékelni, és a visszaúton sem tájékoztatták róla az újságírókat, írja Gulyás Balázs, aki a Magyar Hang tudósítójaként, Ferenc pápa kíséretében maga is részt vehetett az eseményen.

Sasvár az egyetlen magyar gyökerű szerzetesrend, a pálosok által alapított kegyhegy, mely most Szlovákia nemzeti zarándokhelye, afféle „szlovák Csíksomlyó”. A pálos rend templomában látható Fájdalmas Szűzanya kegyszobrát 1564-ben Bakics Angelika, gróf Czobor Imre felesége állíttatta hálából, hogy Szűz Mária meghallgatta az imáját. A rend feloszlatása után a pálosok a 18. században távozni kényszerültek, majd 2017-től tértek vissza Sasvárra.

Az izraeli biztonsági magáncég azt nyilatkozta a Jerusalem Postnak, hogy egy kifejezetten dróntámadások kivédésére, általuk kifejlesztett eszköz segítségével védték meg a pápát; a szerkezet „360 fokos védelmet” biztosít. A cég közölte a lappal, hogy több ismeretlen drónra is felfigyeltek a szeptemberi mise során, ám ezeket a szlovák rendőrség „baráti” eszközként azonosította, mire feltűnt egy ismeretlen, házilag barkácsolt drón is. Első körben a rendőrség úgy határozott, hogy csupán zavarni szükséges az ismeretlen eszköz jelét, ám ezt követően gyorsan módosították az álláspontjukat, mivel attól tartottak, hogy a távirányított eszköz esetleg zavarni készül a mise kommunikációs rendszereit. Aggódtak a pápa beszéde közben médiaközvetítések leállítása, valamint a biztonsági bázisállomások megzavarása miatt is, ami szintén biztonsági kockázatot jelentett.