Elcsatolt részek :: 2022. január 4. 07:52 ::

Fordulhat a kocka, ha kitartunk: az ENSZ szerint 2100-ra legalább hétmillió lakost veszíthet Románia

Az Egyesült Nemzetek Szervezete rendszeresen előáll apokaliptikus jövőképet festő prognózisával, miszerint az elkövetkező évtizedekben a világ népessége óriási átalakulásokon megy át.

A legújabb előrevetítése szerint Románia 2100-ra elveszíti lakosságának jelentős részét, több mint hétmillió állampolgárt. Az aktuális népességfogyás alapján elvégzett számítógépes szimuláció kidobott egy számot: 11 877 960. Ennyi lakosa lehet 78 év múlva Romániának, a jelenlegi mintegy 19 millió helyett. A fogyatkozás folyamatos lesz: 2030-ra 18 306 092, 2040-re 17 306 604 lakossal számolnak. A nem is olyan távolinak tűnő 2050-re a jelenleginél 3 millióval kevesebben lesznek.



Lehet csillagfordulás megint - ha nem szaporodják addig túl a magyart Szelimkéék a csonka országban, és továbbra is ki tudnak tartani nemzetrészeink a megszállás alatt lévő területeken

Az elöregedés veszélye is aggasztó mértéket ölthet. 2050-re a 60 év felettiek száma a duplájára nő, míg az évszázad végére a romániai lakosság 40 százaléka idős lesz. Hasonló jövőt jósolnak egész Európának, a vén kontinens ijesztő mértékű elöregedését tényként kezelik már hosszú évek óta.

Az elnéptelenedés jelei az Erdélyi-középhegység falvaiban már most látványos, és ebben a kommunizmus idején alkalmazott népesedéspolitikának is szerepe volt. A jobb megélhetésért a nagyobb városokba költöző lakosság elhagyatott házaik azóta is üresen állnak. Fehér megyében hatvan települést tartanak számon, ahol tíznél kevesebben élnek. Nagyon sok a szellemtelepülés, ahol már senki sem él, mivel a lakosság idősebb része meghalt, a fiatalabbak külföldre vagy fejlettebb romániai városba költöztek, írja a Főtér.ro.

Az ENSZ prognózisa szerint a világ lakossága 2100-ra meghaladja a 10,8 milliárdot (2020-ban 7,8 milliárdan lakták a bolygót), más kontinensek lakossága ugyanis tovább fog növekedni. Afrika lakossága 2100-ra sajnos a háromszorosára nő, ezzel a legnépesebb világrész lesz. Ázsia 100 millió lakossal gyarapodik, Észak-Amerika 130 millióval. Dél-Amerika megtartja jelenlegi lakosságát.