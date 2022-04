Húsvétvasárnap rendszerint Csíkszeredában tartják a Kárpát-medence legnagyobb hagyományos ételszentelését, amelyre több ezren gyűlnek össze. Az elmúlt két évben azonban rendhagyó módon szervezték meg az ételszentelést a koronavírus-járvány miatt:

2020-ban csak élő közvetítés által kapcsolódhattak be a hívek a szertartásba, tavaly pedig kibővült helyszínen, keresztet formálva sorakoztak fel a hívek a Kossuth Lajos utcán és a Temesvári sugárúton, kötelező maszkviselés és kétméteres távolságtartás mellett

Idén azonban a veszélyhelyzet feloldása lehetővé tette, hogy ismét a megszokott módon ünnepelhessenek a csíkszeredaiak, reggel nyolc órára

A húsvétvasárnapi ételszentelést Tamás József, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye nyugalmazott püspöke celebrálta. Mint fogalmazott, ha figyelmesen olvassuk az evangéliumok tudósítását Jézus feltámadásával kapcsolatban,

Vagy Jézus kér ennivalót, vagy ő vendégeli meg az apostolokat.

Szent Lukács evangéliumában olvassuk, hogy amikor Jézus föltámadásának estéjén megjelenik az apostoloknak, és megmutatja nekik kezét és lábát, sebeivel együtt, hogy meggyőzze őket feltámadásának tényéről, ennivalót kér tőlük. Egy darab sült halat és lépes mézet adnak neki, ő pedig szemük láttára eszik belőle. Szintén Szent Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy amikor az emmauszi tanítványok kiábrándulva mennek haza Jeruzsálemből, Jézus melléjük szegődik, de nem ismerik föl. A Jeruzsálemben történt eseményekről beszélgetnek, s mikor hazaérkeznek, arra kérik az ismeretlen idegent, hogy maradjon náluk, mert már este van.

Szent János evangéliumában pedig, amikor Jézus Tibériás tavánál jelenik meg, ahol az apostolok halásznak, megkérdezi tőlük: van-e valami ennivalótok? És amikor azt válaszolják, hogy nincs, megparancsolja nekik, hogy vessék ki a hálót halfogásra. S mire a háló megtelt, parazsló tüzet vesznek észre a parton, rajta halat, mellette kenyeret, Jézus pedig invitálja őket: jöjjetek ide, és egyetek.

A föltámadt Úrjézus föltámadásának igazoló jeleivé tette az eledelt. S ezért most ezek a megszentelendő eledelek is erre szeretnének figyelmeztetni bennünket. Szeretné Jézus, ha annak fogyasztásában ővele találkozhatnánk mi is, fogyasszuk tehát a megszentelt eledeleket majd az ő emlékezetére örvendezéssel és igen nagy hálával