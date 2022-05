Mint ismeretes, múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök a páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste erdélyi magánlátogatása keretében, és egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre is feljutott. Erről több fotót is közzétettek – az egyiken az államfő a magyar nemzeti színekre festett csúcsjelző kő mellett áll.