Új néven téren vissza a korábban megszüntetett marosvásárhely II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum

Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum néven válnak ismét önálló oktatási intézménnyé a korábban megszüntetett II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum osztályai. Az erre vonatkozó, Daniel David oktatási miniszter által aláírt miniszteri rendelet pénteken jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében. /Bővített hír./

Az augusztus 28-án keltezett, 5945-ös számú miniszteri rendelet első cikkelyének második bekezdése kimondja: a dokumentum a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum alapító okiratának minősül. Általa a bukaresti oktatási tárca a 2025-2026-as tanévtől kezdődően ideiglenes működési engedélyt biztosít a román állami oktatási hálózat részét képező felekezeti iskolának. Az új állami felekezeti iskola létrehozása a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kérésére történik.

A miniszteri döntés arról is rendelkezik, hogy az újonnan létrehozott iskolában az oktatás magyar nyelven zajlik elemi, gimnáziumi és középiskolai szinten. Itt szakirányú és elméleti oktatást biztosítanak, előbbit teológiai, utóbbit társadalomtudományok és természettudományok szakirányokkal.

Az új iskola székhelye a marosvásárhelyi Klastrom (Mihai Viteazul) utca 15. szám alatt lesz, és egy másik oktatási helyszínnel is rendelkezik a Rózsák tere (Piata Trandafirilor) 61. szám alatt. Az ideiglenes működési engedély feljogosítja az új iskolát, hogy megszervezze és lebonyolítsa az oktatási tevékenységet.

A miniszteri rendelet az új iskola esetleges megszűnésére is kitér. A második cikkely második bekezdése kimondja, hogy megszüntetése vagy átszervezése - más oktatási intézménybe való beolvasztása vagy felosztása - csakis az alapító felekezet jóváhagyásával történhet, a törvényes előírásoknak megfelelően.

Amennyiben a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum megszűnne önálló entitásként létezni, az átszervezési folyamatnak a diákok érdekeit kell figyelembe venni, és az alapító felekezetnek kell azonosítani a megyei tanfelügyelősséggel együttműködve a befogadó oktatási intézményt - áll a jogszabályban.

A korábban önálló oktatási intézményként megszüntetett katolikus osztályok eddig a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumba betagozódva működtek.

"Mindenki marad a helyén, az osztályok a saját termeikben, a diákok az osztályokban, a tanárok, akik eddig tanítottak, a katedrán" - mondta az MTI-nek pénteken Tamási Zsolt, a megszüntetett II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum volt igazgatója, aki eddig a Bolyai-líceum aligazgatójaként irányította az intézménybe betagozódott katolikus osztályokat.

Kifejtette, hogy az iskola megalapítása a "normális" eljárás szerint zajlik: először ideiglenes működési engedélyt kapott, majd miután egy-egy ciklus befejezte tanulmányait - elemi osztályok esetében öt év, gimnáziumi és középiskolai osztályoknál négy év múlva - kérvényezheti az akkreditációt.

Hangsúlyozta, hogy az oktatási folyamat szempontjából "semmi sem változik", ellenben számos adminisztratív teendő van még hátra. "De ezt csináltuk már párszor, ebben van már praxisunk" - mondta, utalva arra, hogy az iskola újbóli létrehozására több próbálkozás is történt. Tamási Zsolt úgy értékelte, hogy a rendelkezésükre álló rövid idő elegendő lesz erre. Első lépésként az új iskolát bele kell foglalni a marosvásárhelyi iskolahálózatba, ehhez a helyi tanács döntése szükséges, amire hamarosan sor kerül - mondta.

Tamási Zsolt a miniszteri rendelet újdonságaként említette, hogy az iskola megszüntetésére vonatkozó részben pontosították: ez az alapító egyház jóváhagyásával történhet. Mint mondta, ez a kitétel a korábbi próbálkozásokkor nem szerepelt az alapító iratokban.

Tamási Zsolt egy Facebookon közzétett videóüzenetében felidézte, hogy a katolikus iskola közössége valójában tíz éve jött létre, így a mostani nem új kezdet, hanem a régi folytatása. "Éppen a keresztlevelével volt egy kicsi probléma, amelyet megtámadtak, visszavontak, újra kellett kiállítani. Most harmadszorra sikerült ezt kiállítani" - mondta. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a szülők nem adták fel és a gyerekek jól érzik magukat náluk. "A lényeg szerintem nem változott, mert ez az iskolai közösség volt, van és lesz" - fogalmazott. Hozzátette: az iskolában az új tanévben több mint 500 diák tanul majd 21 osztályban.

Csibi Attila Zoltán, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezetének elnöke videóüzenetében úgy értékelte, hogy a katolikus iskola újbóli megalapítása "közösségi siker", amelyért sokan dolgoztak az elmúlt években. Köszönetet mondott Tamási Zsolt iskolaigazgatónak "a fáradhatatlan hitéért, munkájáért", az iskola munkaközösségének, és az RMDSZ kormányzati szerepvállalását méltatta, mely biztosította a politikai hátteret és támogatást az iskolaalapításhoz. Úgy fogalmazott, ez "új fejezetet nyit a marosvásárhelyi magyar közösség életében, "a közösség erejének, összefogásának és hitének a bizonyítéka".

A marosvásárhelyi iskola bejegyzési folyamatát azért kellett újraindítani, mert a román legfelsőbb bíróság 2022. május 3-án kimondott jogerős ítéletében érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet. Az iskola a római katolikus egyház épületében folytatta a működését, de ehhez a Bolyai-gimnázium biztosítja számára a jogi keretet.

A 2014 óta működő iskolát 2018-ban miniszteri rendelettel kellett újra létrehozni, miután korábbi alapításában a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) törvénytelenséget látott, és vádat emelt Tamási Zsolt iskolaigazgató, valamint Stefan Somesan volt főtanfelügyelő ellen. A bűnvádi eljárást évekre rá megszüntették. Az iskola ellen indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek.

(MTI)