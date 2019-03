Videók, Anyaország :: 2019. március 28. 21:04 ::

"Így fosztják ki Önt is, amikor fizet a parkolásért"

Régóta foglalkozunk a Fidesz és az egyesült balliberális tömb által működtetett parkolási maffiával. Most két ellenálló bajtársammal, Budaházy Györggyel és Gulya Tiborral mutatjuk be az alábbi videóban, hogyan fosztják ki Önt is, amikor fizet a parkolásért. A videó végén tucatnyi rendőr veri össze a parkolási átverésekkel szembeszálló Mi Hazánk-aktivistát - írja Toroczkai.



Frissítés: mikuláscsomag Kupper Andrásnak



A Mi Hazánk Mozgalom írásbeli kérdéssel fordul a legfőbb ügyészhez a budapesti parkolási rendszer visszaélései ügyében - közölte Toroczkai László, a szervezet elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A politikus a II. kerületben annak a Kupper Andrásnak az otthona előtt tartott sajtótájékoztatót, aki - megfogalmazása szerint - az 1990-es évektől kezdődően, "a Demszky-éra óta uralja a budapesti parkolási hálózatot".

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint azért fordulnak Polt Péter legfőbb ügyészhez, mert érthetetlennek tartják, hogy Kupper András, a Centrum Parkoló Kft. korábbi többségi tulajdonosaként, a társaság jelenlegi vezetőivel ellentétben nem ül a vádlottak padján, hanem Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter társaságában "Kínában turnézik", és az ottani parkolási rendszer létrehozásában akar segédkezni.

Hogyan lehetséges az, hogy Kupper András, aki a Demszky-korszak óta "mindenható úrként szedheti a parkolási díjakat", nem számolt el az ebből származó milliárdokkal? - tette fel a kérdést. Toroczkai László arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre csökkenő mértékben juttatnak pénzt a parkolási cégek az önkormányzatok kasszájába, a Karácsony Gergely vezette Zuglóban például kifejezetten veszteséges a parkolási rendszer.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke sajtótájékoztatója végén a legfőbb ügyésznek címzett levelet egy, a parkolási bírságokhoz használt piros zacskóban betette Kupper András postaládájába, azért, hogy - megfogalmazása szerint - ő is érezze, amit sok magyar állampolgár érez, amikor ilyen büntetést talál a gépkocsiján.

(MTI)