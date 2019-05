Videók :: 2019. május 4. 21:49 ::

Ha azt mondom, én vagyok Margaret Thatcher, gyógyszert írnak, de ha azt, hogy férfi vagyok, akkor gratulálnak

Egy elgondolkodtató részlet dr. Michelle Cretella, az Amerikai Gyermekorvosok Testületének elnöke alábbi videójából:

Ha ma besétálok az orvosom rendelőjébe, és azt mondom, "Helló, én vagyok Margaret Thatcher", az orvosom azt fogja mondani, hogy téveszmés vagyok, és felír nekem egy antipszichotikumot. Azonban, ha ehelyett besétálok, és azt mondom, hogy egy férfi vagyok, azt fogja mondani, hogy gratulálok, transzgender vagy! Ha azt mondanám, "doktor úr, öngyilkos hajlamaim vannak, egy amputált személy vagyok egy sértetlen testbe zárva. Kérem, műtétileg távolítsa el az egyik lábamat!", akkor diagnosztizálnak testkép-integrációs zavarral. De ha ugyanehhez az orvoshoz besétálok, és azt mondom, "férfi vagyok, jegyezzen elő melleltávolító műtétre", akkor az orvosom meg fogja tenni.

(Forrás: The Dangers of a Transgender Ideology - The Daily Signal; magyar felirat: Reaktor)