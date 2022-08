Breuer Péter, a kormányinfók első soros szervilis kérdezője enegetikai és közgazdasági kérdésekről beszélgetett Róna Péter közgazdásszal a saját tévéjének adásában. Az egész annyira nem érdekes, hogy hosszabban foglalkozzunk vele (alább megtalálható a teljes videó), bár tanulságos, ahogy a "kérdező" a körme szakadtáig védi hőn szeretett kormányunkat. Ugyanakkor akad benne egy érdekes részlet, amelyhez olvasónk a következő kommentárt küldte:

Ezt nem hiszem el. 8.20-tól Breuer azt mondja, hogy neki az áram költsége magasabb lesz, gázt ugyanis nem használ, mert azt "genetikailag nem szeretem". Róna nem reagál rá. A mondat egyértelmű provokáció az alany felé, illetve proli seggnyalás Orbánnak, aki ugyanezt Tusványoson elsütötte. Ezzel demonstrálja, hogy hiába kiabált e mondat miatt a libsi kórus, ha egy zsidó is viccelhet vele, akkor ez ártatlan poén, és semmiképpen nem antiszemitizmus.

Szövegesen az inkriminált részlet:

Zárójelet nyitok, hogy az európai értékekről is ejthessek egy szót. Itt van például az Európai Unió bizottságának legújabb javaslata, ami azt mondja, hogy mindenkinek csökkentenie kell kötelezően 15 százalékkal a gázfogyasztását. Nem látom, hogy hogy kényszerítik ki, bár erre van német know how – régebbről, úgy értem. És ráadásul, hogyha ez se vezetne eredményre, és valakinek nincs elég gáza, akkor elveszik azoktól, akiknek van.