Pár másodpercet kapnak a magzatok az utolsó szó jogán

Ha egy egyéves gyermekkel kerül "válsághelyzetbe" egy édesanya, senkiben nem merül fel, hogy megöljük a gyermeket, viszont több generáció is abba nőtt bele, hogy a magzatokkal ezt megtehetjük. Pedig az élet a biológia szerint is a fogantatással kezdődik, és az abortusz a nők egészségére is káros: növeli a mellrák, a vetélés, a koraszülés és a meddőség kockázatát is. Ezekről is beszélt Dúró Dóra a Hír TV-ben.