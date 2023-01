Videók :: 2023. január 10. 19:25 ::

A Mi Hazánk az ingatlanárverés-kitűzésben is megálljt parancsolna a végrehajtó maffiának

Több problémával is szembesülhetünk, ha végrehajtásról van szó a korrupción túl is, amire jelenleg is két és fél ezer ingatlan-árverési hirdetmény van fent, és ezen kívül több mint 15 000 db folyamatos árverési hirdetmény van jelenleg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus rendszerében feltüntetve.

A Mi Hazánk Mozgalom éppen ezért véget vetne a féktelen ingatlanarveréseknek. Mielőbb szükség van arra, hogy meghatározott tartozási összeg felett lehessen csak árverést kiírni és így kilakoltatást foganatosítani! Ezenkívül legyen törvényi előírás, hogy ha az adós időközben megfizeti a tartozást, akkor ne rendelhessék el a kilakoltatást! Legyen kötelező az ingatlanárveréseknél, kilakoltatásoknál a jövőben az arányos jogkövetkezmény vizsgálata, mérlegelése! - követeli a Mi Hazánk.