Videók :: 2024. február 29. 17:16 ::

Az EP-ben is küzdeni fogunk a globális hálózatok ellen - Dúró Dóra az ATV-ben

Az ATV-ben beszéltem arról, hogy a Mi Hazánk az európai színtéren is küzd a globális hálózatok ellen. Orbán Viktor látványosan, korábbi ígéreteit megszegve beengedi Ukrajnát az EU-ba, az ukrán mézet pedig már most Magyarországra. Svédország NATO-csatlakozásánál is csak színjáték volt az időhúzás. A Mi Hazánk szerint szuverén gazdaságpolitikára van szükség, amely nem a multiknak szolgáltatja ki Magyarországot, írja a párt elnökhelyettese.