Videók, LMBTQP+ :: 2024. április 24. 13:17 ::

Így buzizta le Tarlós a lauderes Vitézyt

Szemfényvesztés a gyermekvédelmi törvény: az LMBTQP-propagandafelvonulás helyett a Mi Hazánk ellentüntetését tiltotta be a rendőrség a homoszexuális pedofilbotrányok ellenére idén is, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését – világított rá napirend előtti felszólalásában Novák Előd, akire első fokon 1,1 milliós pénzbüntetést szabtak ki a szivárványos zászló eltávolítása miatt, és hamarosan ismét bíróság elé állhat, miközben az Országgyűlésben a fideszes többség leszavazta a Mi Hazánknak a szivárványos zászló középületekre tűzését megtiltó törvényjavaslatát, ahogy a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását is hiába indítványozta Novák (a hatályos lengyel szabályozás alapján), ugyanúgy leszavazta az összes többi párt.

Rétvári Bence államtitkár „válaszában” oltásellenesnek nevezte a valójában csak a kísérleti Covid-vakcinákkal való kötelező oltást ellenző pártot, mely Rétvári szerint szabadon tüntethetett, pedig valójában pl. a 2021. március 15-i lezárásellenes tüntetést nemcsak betiltotta a kormányzat, de a mi hazánkos részvevőkkel szemben történelmi rekordot állított fel a rendőrség: soha ennyi eljárást nem indítottak Magyarországon egy nap alatt.