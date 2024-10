Videók :: 2024. október 6. 14:54 ::

Ismét kiegészítette a közpénzből kamuzó ARC-propagandát a Mi Hazánk

A szülői szereppel kapcsolatos nehézségekről lehet és kell beszélni, azonban a tudatos gyermektelenség ideológiáját szolgáló, magyar gyermekek megszületése ellen hazugságokkal kampányoló, tehát magyarellenes propaganda nem elfogadható, miközben Budapesten a 40-es éveiben járó korosztály 32 %-ának nincs gyermeke – világított rá Novák Előd. Az LMBTQP-propagandát kiskorúak számára is büntetlenül felvonultató ARC-kiállításon a Mi Hazánk mostani akciójával arra is felhívta a figyelmet, hogy még a kormánypárti médiumok is kitiltották azokat a gyermekvállalásra buzdító hirdetéseket, melyeket most táblákon kihelyezett a mozgalom alelnöke, aki egy évi képviselői jövedelmét ajánlotta fel efféle társadalmi célú hirdetésekre, illetve egy anyaotthon létrehozására.

Az ARC-kiállításon évről évre találkozhatunk magyarellenes "alkotásokkal", melyeknek egyetlen célja a hagyományos értékek és a hazaszeretet megsértése.

Alább a videó Novák Előd sajtótájékoztatójáról: