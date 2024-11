Videók :: 2024. november 6. 21:01 ::

"Ismét elvesz a szabadságunkból a kormány"

Csak a digitális igazolvány lesz ingyenes, a hagyományosért fizetni kell. Ezzel is a digitalizációt erőlteti rá az emberekre a kormány, amellyel a szabadságot veszi el. Láttuk a covid-diktatúra alatt is, hogy ezzel hogyan tud visszaélni a hatalom. Nem mellesleg Bill Gates terveit hajtják végre. A Mi Hazánk a készpénzt is védené, de ebben is maszatolnak - erről beszélt Dúró Dóra a parlamentben.