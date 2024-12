Videók :: 2024. december 1. 19:43 ::

Robotadót vetne ki a mesterséges intelligencia miatt a Mi Hazánk

Milliók munkája válhat feleslegessé, sőt „a mesterséges intelligencia miatti kipusztulás veszélyét az olyan emberiségre leselkedő fenyegetésekkel egyenértékűen kellene kezelni, mint a világjárványok vagy az atomháború” - ezzel a mondattal több száz akadémikus és techguru foglalt állást az emberiség kihalásának veszélyéről. Elon Musk szerint az MI már jövőre okosabb lesz, mint egy átlagember, 2030-ra pedig mindenkit leköröz majd.

A Mi Hazánk szerint robotadót kell kivetni azokra a cégekre, melyek személyi jövedelemadót nem fizető gépekre cserélik az emberi munkaerőt – jelentette be Novák Előd, aki a mesterséges intelligenciáról szóló T/10011 számú törvényjavaslat vitájában az egyetlen ellenzéki felszólaló volt. A Mi Hazánk képviselője kifogásolta, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló EU-rendelet gyakorlatilag elveszi a tagállamok digitális szuverenitását az online tér szabályozásában. A magyar kormánynak eközben nincs stratégiája a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hacsak nem a digitális állampolgárság keretében hazánknak a kínai rendszerhez történő közelítése nem az...

A mesterséges intelligencia a következő évtizedben hazánkban is akár milliók számára fog anyagi veszélyhelyzetet teremteni valamilyen módon. Már most találgatjuk, hogy milyen foglalkozásokat fog felváltani a mesterséges intelligencia, vagy pontosabban: az MI-technológiával (is) működő robotok. Az MI egyik legnagyobb dilemmája, hogy emberek millióinak munkája válhat feleslegessé, méghozzá gyorsabban, mint gondolnánk. Mit fogunk kezdeni ezekkel a „felváltott” emberekkel, embertömeggel? A technikai fejlődésből ne nagyon kevesek gazdagodjanak, és akár milliók szegényedjenek el! – mondta Novák Előd.

Alább a videó: