Videók :: 2024. december 19. 21:16 ::

Dúró Dóra és Raffay Ernő a kereszténységről és a szabadkőművesekről

Politizáló szabadkőművesség címmel tartotta előadását Raffay Ernő Dombóváron a Fekete István Szabadegyetem kihelyezett rendezvényén. Dúró Dóra házigazdaként és az időközi választás képviselőjelöltjeként rámutatott: Tolna vármegye lakossága csökken a második leggyorsabban az országban, ami önmagában jelzi a változás szükségességét. Karácsony közeledtével felhívta a figyelmet arra is, hogy a kereszténységet milyen támadások érik már Nyugat-Európában is, amelyektől hazánkat is meg kell védeni.