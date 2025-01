Videók :: 2025. január 25. 16:56 ::

Zárótűz: vége a liberális véleménydiktatúrának?

A Zárótűz legújabb adásában kisebb parázsvita alakult ki a bombariadó és az iszlám kapcsolatában és Orbán cionizmusa is forrópont volt, de azért az új világrend főbb kérdéseiben természetesen egyetértett Tyirityán Zsolt, Budaházy György és Barcsa-Turner Gábor. Trump előremutató és pozitív cselekedetei mellett megjelent némi kritika is a régi-új elnök elemzésében. Az USA területi követelései, a Fico elleni puccskísérlet és a gázkérdés is megjelent a témák között.