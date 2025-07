Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. július 9. 17:38 ::

Dobrev az Orbánék által biztosított buzivonulással dicsekedett Strassburgban

Az Európai Bizottság határozottan és büszkén kiáll az "LMBTQI-közösség" mellett, Magyarországon és az Európai Unió minden tagállamában - jelentette ki Michael McGrath uniós igazságügyi biztos szerdán Strassburgban.

Az uniós biztos az Európai Parlamentben, a Budapest Büszkeséggel kapcsolatos plenáris vitában köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek az eseményen.

"Ez erőteljes üzenetet küldött nemcsak az LMBTQI-közösség felé, hanem európai értékeink - a szabadság, a tolerancia és a demokrácia - melletti kiállásról is" - hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet hogy a békés gyülekezéshez való jog, a szerelem szabadsága és az önazonosság szabad megélése a demokráciák alappillérei, egyúttal az egyenlőségen alapuló európai unió tartóoszlopai.

McGrath emlékeztetett: az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja a magyarországi gyülekezési törvényt, amely lehetővé teszi az arcfelismerő technológia alkalmazását. A jogszabály adatvédelmi aggályokat vet fel, ezért a bizottság hivatalosan tisztázást kért a magyar hatóságoktól.

Beszámolt arról is, hogy előző nap találkozott Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergellyel, akivel a felvonulás megszervezéséről is egyeztetett.

McGrath felidézte: a Bizottság már 2022-ben kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt. A bizottság álláspontját 16 tagállam és az Európai Parlament is támogatta. Az uniós bíróság főtanácsnoknoka idén júniusban kiadott indítványában megerősítette: a magyar szabályozás sérti az Alapjogi Chartát és az uniós közös értékeket, továbbá összeegyeztethetetlen több belső piaci irányelvvel, köztük a médiaszolgáltatásokról, e-kereskedelemről és adatvédelemről szóló szabályozásokkal. Az ítélet még az év folyamán várható.

Kiemelte: a bizottság elkötelezett az egyenlőségen alapuló unió mellett, és folytatja az "LMBTQI-közösséghez" tartozó emberek védelmét célzó politikáját. Ennek része a 2020-2025 közötti stratégia megújítása, amely az év végéig elkészül. A tervezet a "gyűlöletalapú erőszak és zaklatás" visszaszorítását, valamint az úgynevezett átnevelő terápiák betiltását tűzi ki célul.

Dobrev Klára a DK EP-képviselője hozzászólásában azt hangoztatta: "Június 28-án a Pride-eseménnyel elkezdődött az Orbán-rendszer utolsó nyara". Úgy fogalmazott: semmi nem lesz már olyan, mint korábban, mert a "Pride" betiltása ellenére példátlan számú ember vonult utcára, hogy megmutassa, "Orbán nem egyenlő Magyarországgal, és a kifacsart jobboldali ideológia nem fertőzte meg teljesen a magyar embereket". Bírálta a "kormányzó jobboldalt", amiért megtiltotta a rendezvényt, de bírálta "az ellenzéki jobboldalt" is, amiért szerinte el akarta "sunnyogni" az eseményt, és nem mozgósított a rendezvényre. "Másodszor vitázunk az LMBTQI-emberek jogairól Magyarországon az Európai Parlamentben, és a Tisza Párt képviselői most sincsenek jelen a teremben"- hívta fel a figyelmet.

Hangsúlyozta, hogy a "Pride"-on "több százezer ember megmutatta, hogy az emberi jogok, a szabadság és a szerelem szabadsága nem gumicsont, hanem olyan értékek, amelyek mellett egy demokratának ki kell állnia". Dobrev beszédét azzal zárta: a politikai forróság nem csillapodik, "forró volt a nyár, és forró lesz az ősz és a tél is politikailag."

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője szerint, miközben súlyos problémák - mint a demográfiai és energiaválság, a romló közbiztonság, a bevándoroltatás, a versenyképességi lemaradás és korrupciós botrányok - sújtják Európát, az EP újra Magyarországot állítja pellengérre. Bírálta a Budapest Büszkeséget, amely szerinte törvényellenes volt, mégsem büntették a résztvevőket, miközben a Mi Hazánk tagjainak törvényes gyülekezését korlátozták.

Borvendég arcpirítónak nevezte, hogy az EP állítólagos jobboldali támadások miatt követel "antidiszkriminációs" törvényt, miközben szerinte a szélsőséges erőszakot valójában bevándorlók és Antifa-tagok követik el. Kifogásolta, hogy EP-képviselők provokatív módon részt vettek egy törvény által tiltott rendezvényen, amit súlyos belügyi beavatkozásnak nevezett. Ilaria Salis esetére is kitért, akit antifa társaival együtt ártatlan emberek bántalmazásával vádolnak, mégsem függesztették fel a mentelmi jogát.

László András, a Fidesz EP-képviselője szerint a budapesti "Pride"-on minden azt bizonyította, hogy az esemény külföldről vezényelt politikai provokáció volt. Mint mondta, 71 EP-képviselő érkezett Budapestre, ennek köszönhetően zajlik most is a sokadik "Pride-vita" az Európai Parlamentben. Kiemelte, hogy egy európai biztos személyesen jelent meg Budapesten, hogy a baloldali főpolgármester társaságában bejelentsen egy másfél milliárd eurós NGO-finanszírozási csomagot - holott az EU már így is milliókkal támogatja az LMBTQI-lobbit. "A Pride előtti este, amikor nemzetközi csúcstalálkozók zajlottak, Ursula von der Leyen mégis időt szakított arra, hogy egy személyre szabott videóüzenetet küldjön egy olyan ügyben, amelyben nincs hatásköre. Bezzeg, amikor illegális bevándorlók követnek el támadást, az áldozatoknak és családtagjaiknak nem szokott videóüzenetet küldeni" - jegyezte meg.

Hangsúlyozta: ez nem más, mint politikai cirkusz. "A receptet ismerjük. A baloldali aktivisták mindig ugyanabból a Saul Alinsky-féle kézikönyvből dolgoznak. A baloldali provokációknak mindig ugyanaz a céljuk: az erőszak" - mondta. Hozzátette: a baloldali média lelkesen követi ezeket, hogy a megfelelő pillanatot elkapva világgá kürtölje, hogy elnyomás történt - de ez most "nem jött be". "Mi, magyarok az ideológiai gyarmatosításból nem kérünk" - zárta beszédét. Emlékeztetett: a gyermekvédelmi intézkedések mellett 3,7 millió magyar ember szavazott népszavazáson.

(MTI nyomán)