Videók, Tudomány és technika :: 2025. április 14. 16:48 ::

Visszafordíthatatlanul károsítják a kisgyermekeket az okoseszközök - ne hagyjuk!

Ahogy az alkohol, a cigaretta és a drogok, ugyanúgy károsítják az okoseszközök is a gyerekek agyát, a mentális egészségüket, a fejlődésüket. A károkozás akár visszafordíthatatlan is lehet, és ebben a küzdelemben nem szabad magukra hagyni a szülőket: az államnak is cselekednie kell, ahogy a kémiai függőségek esetében is teszi - mutat rá Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A párt hétpontos javaslatcsomagot nyújtott be a gyermekek védelmében, hogy ezt az azonnali cselekvést igénylő problémát orvosolni tudjuk.