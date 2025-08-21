2025. augusztus 21., csütörtök, Hajna, Kemenes napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:52
Guardian: az izraeli hírszerzési adatbázis alapján a megölt gázaiak 83 százaléka civil lehet
19:39
Lavrov: Zelenszkij showműsorral akarja helyettesíteni a válság megoldásához szükséges munkát
19:06
"Magyarországot újra naggyá fogjuk tenni!" - Videón Toroczkai augusztus 20-i
beszéde
18:48
A hamisíthatatlan pintéri rend: súlyosabb büntetést kaphat a cigányt leütő férfi, mint a közveszélyes őrjöngő
18:25
Sulyok Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték
Munkácsot
18:24
XIII. alkalommal az Attila Védvonal hőseinek
nyomában
18:15
Hamis adatok alapján fenyeget végrehajtóval egy magyar családapát a német adóhatóság megbízásából a
NAV
17:31
Új Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart
be
17:10
Donyecki tisztségviselő: az orosz hadsereg áttörte Pokrovszk védelmét
16:58
Fehéroroszország atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejlesztene
16:33
Harmadával nőtt a Baidu kínai internetes cég negyedéves profitja
16:04
Litvánia repüléstilalmi zónát hoz létre a fehérorosz határnál
15:41
Pénteken még többfelé lehet eső, majd visszatér a napos-gomolyfelhős idő
14:58
Most nem követendő példa Amerika? Fizikailag és kémiailag is kasztrálnak egy mocskos
pedofilt
13:59
Őrizetbe vettek egy Szerhijt Olaszországban - azt kellene majd elhinnünk, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatokat egy jachtról
13:18
Zelenszkij nem akar Budapesten tárgyalni - azt viszont szeretné, hogy Trump megfelelő jelzéseket küldjön Orbánnak
12:42
Útinform: tíz kilométeres torlódás van az M1-es autópályán
12:00
Cseh elnök: a kisebbik rosszat jelentené Ukrajnának a harctéri helyzet alapján történő területfeladás
11:46
Megöltek egy kéthetes csecsemőt
Nagydorogon
11:08
Győzike kubatovos Fradi-mezben mutatta be, mi az igazi
barátság
10:59
Íme a számok: Dorog után a lájkversenyben is úgy "győzött" Magyar Péter, hogy alulmaradt Toroczkaival
szemben
10:47
Rakétatámadás érte Munkács városát, káros anyagok szabadulhattak
fel
10:40
Életveszélyesen bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán
10:31
Boldvai cigányok: négy férfit és egy asszonyt megettünk, és nagyon ízlett - a gyerekek okosabbak lesznek az
agyvelőtől
10:15
Szijjártó: nem igaz, hogy Trump felhívta Orbánt a csúcstalálkozó után
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Rakétatámadás
érte Munkács városát, káros anyagok szabadulhattak
fel
Megöltek
egy kéthetes csecsemőt
Nagydorogon
Az
olaszok kizáratnák Izraelt a vb-selejtezőből
Életveszélyesen
bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán
Rekordot
döntött a szúnyogok által terjesztett betegségek száma Európában
Titkos
észak-koreai katonai bázist fedeztek fel amerikai elemzők a kínai határ
közelében
Veszélyes
hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál
Videók
::
2025. augusztus 21. 19:06
::
Hozzászólások
"Magyarországot újra naggyá fogjuk tenni!" - Videón Toroczkai augusztus 20-i beszéde
Korábban írtuk:
Nincsenek titkai és rejtegetnivalója - Toroczkai a Partizánba készül
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
19:52
Guardian: az izraeli hírszerzési adatbázis alapján a megölt gázaiak 83 százaléka civil lehet
19:39
Lavrov: Zelenszkij showműsorral akarja helyettesíteni a válság megoldásához szükséges munkát
19:06
"Magyarországot újra naggyá fogjuk tenni!" - Videón Toroczkai augusztus 20-i
beszéde
18:48
A hamisíthatatlan pintéri rend: súlyosabb büntetést kaphat a cigányt leütő férfi, mint a közveszélyes őrjöngő
18:25
Sulyok Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték
Munkácsot
18:24
XIII. alkalommal az Attila Védvonal hőseinek
nyomában
18:15
Hamis adatok alapján fenyeget végrehajtóval egy magyar családapát a német adóhatóság megbízásából a
NAV
17:31
Új Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart
be
17:10
Donyecki tisztségviselő: az orosz hadsereg áttörte Pokrovszk védelmét
16:58
Fehéroroszország atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejlesztene
16:33
Harmadával nőtt a Baidu kínai internetes cég negyedéves profitja
16:04
Litvánia repüléstilalmi zónát hoz létre a fehérorosz határnál
15:41
Pénteken még többfelé lehet eső, majd visszatér a napos-gomolyfelhős idő
14:58
Most nem követendő példa Amerika? Fizikailag és kémiailag is kasztrálnak egy mocskos
pedofilt
13:59
Őrizetbe vettek egy Szerhijt Olaszországban - azt kellene majd elhinnünk, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatokat egy jachtról
13:18
Zelenszkij nem akar Budapesten tárgyalni - azt viszont szeretné, hogy Trump megfelelő jelzéseket küldjön Orbánnak
12:42
Útinform: tíz kilométeres torlódás van az M1-es autópályán
12:00
Cseh elnök: a kisebbik rosszat jelentené Ukrajnának a harctéri helyzet alapján történő területfeladás
11:46
Megöltek egy kéthetes csecsemőt
Nagydorogon
11:08
Győzike kubatovos Fradi-mezben mutatta be, mi az igazi
barátság
10:59
Íme a számok: Dorog után a lájkversenyben is úgy "győzött" Magyar Péter, hogy alulmaradt Toroczkaival
szemben
10:47
Rakétatámadás érte Munkács városát, káros anyagok szabadulhattak
fel
10:40
Életveszélyesen bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán
10:31
Boldvai cigányok: négy férfit és egy asszonyt megettünk, és nagyon ízlett - a gyerekek okosabbak lesznek az
agyvelőtől
10:15
Szijjártó: nem igaz, hogy Trump felhívta Orbánt a csúcstalálkozó után
09:59
Több mint félezer embert tartóztattak már le Washingtonban a Trump által elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat részeként
09:24
Titkos észak-koreai katonai bázist fedeztek fel amerikai elemzők a kínai határ
közelében
09:02
Veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál
07:45
Első pártként mutatta be 106 képviselőjelöltjét a Mi
Hazánk
07:36
India sikeresen tesztelt egy ballisztikus rakétát, amely Kína bármely részét
elérheti
07:25
Lezuhanó sziklák temettek maguk alá egy autót a francia Alpokban
06:57
8,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés júniusban Romániában
22:25
Rekordot döntött a szúnyogok által terjesztett betegségek száma Európában
22:14
Az EKB vezetője nem zárja ki az EU gazdasága növekedésének lassulását a harmadik negyedévben
21:44
Az olaszok kizáratnák Izraelt a vb-selejtezőből
20:48
Nincsenek titkai és rejtegetnivalója - Toroczkai a Partizánba
készül
20:27
Maradt a 2 százalékos infláció az euróövezetben júliusban
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
394,00 Ft
USD
338,02 Ft
GBP
455,18 Ft
CHF
420,41 Ft
CAD
243,71 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 08. 21. 19:33:46
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a Fideszben?
»
Az ország szétlopását.
»
Az üres szájhősködést.
»
A luxizást a pénzünkből.
»
Az elvtelenséget.
»
Azt, hogy tele van buzikkal.
»
Az egybites hazug propagandát, hülyének nézésünket.
»
A zsidóbérencséget.
»
A nemzeti eszme kiüresítését és lejáratását.
»
A gyurcsányi terror megtorlatlanságát.
»
Az ügynökakták nyilvánosságának elsunnyogását.
»
A nemzeti radikalizmus üldözését és meglopását.
»
A homokos sztárpapjaikat és a pedofilügyeiket Kónya Endrétől Pajor Andrásig.
»
A tomboló cigánybűnözés tétlenül nézését sőt tagadását - rend helyett Győzike van és Kis Grófó.
»
Azt, hogy nekik köszönhetően került sor az eddigi legnagyobb hazai deviánsmenetre, melyet ráadásul az ígért tiltás helyett törvénytelenül rendőrökkel biztosítottak.
»
Azt, hogy a pocsék kormányzásukkal ránk szabadították Magyar Pétert.
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(174912)
Tévedés
történt: nem a vandálokéba, hanem egy egészen más törzsbe tartozó hulladék verte szét a MÁV
motorvonatát
(47296)
Toroczkai
elment Magyar Péter utcafórumára, de ő vita helyett rendőrökkel akarta
elvitetni
(40840)
A
letiltott videó folytatása: Pitiáner palota
2.
(31411)
Azt
kérdezték Zelenszkijtől az Ovális Irodában, hajlandó-e még több éven keresztül halálba küldeni az
ukránokat
(20961)
New
York Times: Putyin a Donbaszt kéri a békéért, cserébe ígéretet adna, hogy többé nem fogja támadni sem Ukrajnát, sem
Európát
(18412)
Trump:
mostantól Zelenszkijen múlik a béke, meg egy kicsit Európán; elégedettek a "10-ből 10-es" találkozóval az oroszok
is
(17791)
"Rasszista
incidens" miatt állt meg néhány percre a világ és a játék a Premier League
nyitányán
(17667)
Betörők
rongáltak meg MiG-29-eseket az alkatrészeikért a kecskeméti katonai
repülőtéren
(17103)
Von
der Leyen folytatja a határok megváltoztathatatlanságáról szóló mantrát, Zelenszkij speciális cipővel
harcol
(16357)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(330765)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(174400)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(172231)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(156823)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(156192)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(133239)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(129267)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(99127)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(90846)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(80424)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us