Nincsenek titkai és rejtegetnivalója - Toroczkai a Partizánba készül

Pilisen, a Mi Hazánk augusztus 20-i családi napján tartotta meg ünnepi beszédét Toroczkai László, a párt elnöke, írja a Magyar Jelen, alább olvasható az összefoglalójuk.

Felvezetőjében a politikus kifejtette, hogy ő nem látja azt a közhangulatot, amelyet mindenki emleget: hogy „a magyarok elveszítették a reményt, nem mosolyognak”. A Mi Hazánk rendezvényein a családok szemében a remény csillog.

A magyar egy különleges nemzet különleges örökséggel, amelyre méltán lehetünk büszkék. Viszont azzal a véleménnyel nem lehet vitatkozni, hogy hatalmas a baj 2025-ben. Toroczkai szerint a legfontosabb fokmérő, hogy az elmúlt évben született a legkevesebb gyermek hazánkban. Emellett a megélhetési válság is elharapódzóban van, óriási a baj, soha nem volt még példa ilyen mértékű népességfogyásra.

„A magyaroknak jövőképet adni, gyarapodó pályára állítani a nemzetet a politikusok feladata lenne. Ezzel szemben jelenleg folyamatos rágalmazásból, hazudozásból áll a magyar politika, következmények nélkül, büntetlenül, ezért cseberből vederbe kerülünk minden választás után. Ennek bizonyítéka a népességfogyás is. Hiába volt 2010 után egy pozitív elmozdulás, azóta ugyanolyan rossz a helyzet, és jelenleg minden téren olyan katasztrofálisan állunk, mint Gyurcsány és Bajnai idejében” – mutatott rá.

Toroczkai szerint a 2026-os országgyűlési választáson nem lehet hibázni, ez az utolsó esély, „mert ha most hibázunk, nem fog tudni a magyarság talpra állni”.

Kit válasszon a magyar?

Ha nem propaganda alapján akarunk választani a megmaradt három politikai erő közül, akkor észre kell venni, hogy egyedül a Mi Hazánk Mozgalom ígér gyökeres változást. Gazdaságpolitikáját tekintve mind a Fidesz, mind a Tisza Párt pontosan ugyanazt tudja nyújtani.

Toroczkai szerint az európai uniós pénzek szerződés szerint járnak Magyarországnak, ezért addig egy forintot se fizessünk a közös kasszába, míg meg nem kapjuk a minket jogosan megillető jussunkat. Két okból tartják vissza valójában ezeket a pénzeket: a korrupcióra és az LMBTQ-jogokra hivatkozva. Ez az összeg jelenleg mintegy 7000 milliárd forint.

„Egy mi hazánkos kormány egy tollvonással megszünteti a korrupciót. A politikusaink, településvezetőink már bizonyították, hogy soha egyetlen adóforintot el nem tüntettek” - ezt is figyelembe kell venni Toroczkai szerint döntésünkkor.

Kontroll nélkül katasztrófa jönne

A Fidesz pofátlanul fosztogatja a közvagyont, és bár kell a nemzeti nagytőke, nem Mészáros Lőrincek kellenek, hanem Széchenyi gróf-félék. Nem volt ez másképp korábban sem: a balliberálisok korrupciója szintén teljesen abszurd mértéket öltött.

„Akik ezeknek a rendszereknek a haszonélvezői voltak – beleértve a tiszásokat, DK-sokat vagy fideszeseket –, azok ne akarják átverni a magyarokat – mondván, hogy felszámolják a korrupciót” – hangsúlyozta Toroczkai, aki nem akar kontroll nélküli fideszes vagy tiszás jövőt látni.

A keddi dorogi incidensre is kitért: Magyar Péter remegett, mint a nyárfa levele, amikor a kezét nyújtotta neki, aztán színpadról nézett le rá, és 30 rendezővel választotta el magától, miközben szóhoz sem hagyta jutni.

Kötelező miniszterelnöki vitát akar a Mi Hazánk

A Mi Hazánk megalapítása óta követeli a kötelező jellegű miniszterelnöki vitát, ez programjukban is szerepel. Az egész ország előtt, a legkényelmetlenebb kérdésekre kellene felelniük.

Toroczkai László kijelentette, bárkivel vállalja a vitát, Orbán Viktorral Magyar Péterrel, vagy akár Dobrev Klárával szemben is, azonban ők csak a baráti újságíróknak nyilatkoznak.

Beavatta a közönséget egy kulisszatitokba: a közeljövőben például a Partizánba megy, hiszen bármennyire is ellenséges ez a médium, neki nincsenek titkai, rejtegetnivaló titkos vagyona. Míg ellenfeleit a hatalom aranykanállal etette, addig ő civilként küzdött a hazáért.

Követelte, hogy a leendő jelöltek álljanak ki nyílt vitára az egész ország nyilvánossága előtt. Ne legyen senkivel szemben sem cenzúra a köztelevízióban.

Kiemelte, hogy a legdurvább cenzúra a Metán van, ahol a nevét le sem lehet írni: ez olyan, mintha egy százméteres síkfutás során az indulásnál bilincsbe tennék a lábát, kezét és hátizsákot tennének a hátára. Így versenyez a Mi Hazánk.

Eközben a Fidesz közpénzből, a Tisza rejtélyes forrásokból táplálkozik, a Mi Hazánk viszont minimális összegekből építkezik.

Ki is a fideszes szatellit?

Magyar Pétertől eltérően Toroczkai úgy gondolja, hogy mindenki mondja el a saját igazságát, ha valaki elmenne hozzá egy előadására, öt perc alatt a színpadon tisztázhatná magát, nem karhatalmat hívatna rá.

A Mi Hazánk elnöke szerint a legfontosabb, ami alapján a magyaroknak választani kell: ne válasszanak olyat, aki eddig a korrupt rendszerből élt.

Ő sosem volt fideszes, a legdurvább lejáratókampányt ellene a Fidesz folytatta 2006-ban a vérbírózással.

Emlékeztetett, hogy míg 2012-ben Magyar Péter kamuállásokból gazdagodott a Fideszben, őt az óvodás lánya mellett az utcán leteperték a rendőrök, mert a bankvezetőknek egy petíciót akart átadni. „Ki is itt a fideszes?” – tette fel a kérdést.

Hozzátette, hogy Kövér László kitiltotta az Országgyűlésből 2010 és 2018 között, a jelenlegi mi hazánkosok üldözöttjei voltak a balliberálisok és a fideszesek rendszerének.

Leszámolnának a korrupcióval

Sem fideszes Polt-ügyészségre, sem korrupt Európai Ügyészségre nincs szükség. Magyar korrupciós ügyészséget alakítana a Mi Hazánk.

Kiemelte, hogy örülne, ha bilincsbe verve látná a fideszes politikusbűnözőket. Viszont a Tisza is hagyná a saját politikusait lopni, látva európai főnökük, Ursula von der Leyen példáját.

Orbán nem támogatja a Mi Hazánk elképzelését a paritásos alapon működő ügyészséggel kapcsolatban, éppen azért, mert ez garancia lenne arra, hogy senki nem lesz korrupt. Ha sajátjaik közt lenne ilyen ember azzal példát statuálnának, és dupla büntetést adnának a politikusbűnözőknek.

Míg Magyar Péter nem a bankárokkal akarná visszafizettetni a devizacsalás áldozatainak a kártérítést, a Mi Hazánk így tenne.

Van megoldás a gazdasági problémákra

Az Európai Unió zuhanórepülésben van a világ többi részéhez képest, de szerencsére nem csak ez az egy része van a világnak. Azonban a Fidesz és a balliberálisok teljesen beálltak Izrael mögé, ezzel szembefordítva magunkat az Öböl-menti országokkal, eltaszítva az üzleti lehetőségeket.

Míg Orbán hitellehetőséget lát az arab országokban, a Mi Hazánk a magyar kkv-szektornak keres piacot.

„Az igazi befektetés a magyar jövőbe a magyar termelő, a magyar dolgozó támogatása. Mi nekik kerestünk és találtunk piacokat” – fogalmazott Toroczkai.

A Mi Hazánk által szervezett Hungulfnak köszönhetően van már olyan magyar vállalkozó, aki szerződést köt az Egyesült Arab Emírségekben, ráadásul kettőt – erről ígérete szerint videós beszámolót fog közzétenni.

„Paradigmaváltás nélkül nem lesz magyar jövő, és ezt csak a Mi Hazánk ígéri” – szögezte le.

Társadalmi paradigmaváltás

Toroczkai szerint ki kell mondani az egyértelmű problémák mellett, hogy ha nem mi hazánkos kormány lesz, addig betegségügy marad egészségügy helyett. Bármilyen jó minőségű a kórház (ami természetesen szükséges), nem befeküdni akarunk, hanem megtalálni, hogy mivel, vagy hogyan betegítik a magyarokat. Legyen az étel, oltás, vagy bármi.

Fel kell számolni az áltudományok oktatását, nem elég csak több pénzt költeni az oktatási rendszerre.

„Tudásalapú, gyakorlati oktatásra van szükség, és a vidék felemelésére. A többi párt urbánus, budapesti gyökerű, a Mi Hazánk az egyedüli, aki tisztában van vele, hogy vidék nélkül a nemzet nem tud megmaradni” – húzta alá.

„A lakótelepek is úgy épültek, hogy szétverjék a közösségeket, mi ezeket meg akarjuk erősíteni, erős önvédelmi közösségekkel együtt, mint a Bűnvadászok és a MÖM” – nyomatékosította.

Míg mások most veszik észre a vízgazdálkodás problémáját, a Mi Hazánk az alapítása óta beszél róla. A kútregisztrációs törekvésektől is a Mi Hazánk védte meg a magyar embereket. Szerintük van megoldás a magyar vidék felemelésére, melynek része az is, hogy akkumulátorgyár-nagyhatalom helyett élelmiszeripari nagyhatalom legyünk.

„Vissza kell szerezni a magyar földeket, ezért a Mi Hazánk földosztást hirdet” – közölte. Elmondta azt is, hogy a Mi Hazánk térfigyelő kamerák helyett a bűnözők eltüntetésével, a rendőröknek adott további jogkörökkel és jobb felszereléssel oldaná meg a közbiztonság problémáját.

„Ha mi kormányoznánk Magyarországot, minden magyarnak tudnánk segíteni!” – fogalmazott.

Szerinte Budapestet is rendbe kell tenni, hiszen még Angola fővárosában is jobb minőségű úton lehet közlekedni, mint hazánkéban.

Elárulta azt is, hogy a Virradat Program továbbfejlesztett verziója magyarokkal készül, nem külföldi tanácsadókkal, és ősszel fog megjelenni.

Emlékeztetett, hogy délelőtt Dúró Dóra bejelentette mind a 106 bajtársukat, akik jelöltként harcba indulnak a hazáért, néhányan egész jó eséllyel, például László Attila, Pilis polgármestere.

„Magyarország volt, lesz, és újra naggyá fogjuk tenni!” – zárta ünnepi szónoklatát a nemzeti ellenzéki párt vezetője.