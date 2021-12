Videók, Humor :: 2021. december 24. 20:16

2021-es frissítés: Azóta csak romlott az anyagi helyzetünk, a saját kezűleg épített kandallóm, ahová a tizenegy évvel ezelőtti karácsony estén a hanukasült narancs érkezett, már az enyészeté, a házammal együtt. Elvitte a Nagytestvér egy szép devizahiteles mesében. Sebaj.

Van másik! – ahogyan a zenebohóc mondta, akitől rendre elvették a hangszerét, de a buggyos nadrágból, vagy az ingujjból, mindig előkerül egy új. Persze mindig kisebb, de annál hangosabb pikula.

Most egy kis faluban élek, nagyon szerény körülmények között. Rengeteg jó dolog történik, most például rezsicsökkentés címén kaptunk 12.000 Ft értékű tűzifát. Tavaly is kaptunk. Kiszámoltam, ha tűzifában törleszti az állammaffia a tőlem törvénytelenül elvett 40 milliót, akkor 3332 évig kell törlesztenie. Lehet, hogy kicsit unalmas lesz itt falun, de kivárom. Az alma és a zöldségek megteremnek,a böjtkúrán alapuló örökélet receptek a könyvespolcon vannak.

Áldott, békés karácsonyt!

Berzenke