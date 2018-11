Cigánybűnözés :: 2018. november 18. 21:19 ::

Az alkalmazottat megverte, megkötözte, majd kirabolta az egri motelt Oláh Dávid Zoltán

Az Egri Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki Oláh Dávid Zoltán 26 éves helyi lakos ellen, aki a gyanú szerint november 18-án 4 óra körül egy egri motel szobájában bántalmazott egy alkalmazottat, megkötözte kezeit, majd egy másik helyiségbe mentek, ahonnan a támadó készpénzt tulajdonított el. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján súlyos sérülést szenvedett.

A rendőrök azonosították a rablás bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, de a felkutatására tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Ezt a cigányt keresik:





A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható retek tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a 06-36/522-111, továbbá az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, illetve névtelensége megőrzése mellett a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán - írja a Police.hu nyomán az Egri Ügyek.

Olvasónk kiegészítése:

Egerben is rend van. Halkan jegyzem meg, hogy a hírhedt Szalaparti városrészben új cigányok tűntek fel egy ideje, pedig eddig is volt belőlük bőven. Ki tudja, honnan, de egészen biztos, hogy telepítik őket. Amikor 6-8 tizenéves suhanc cigány elindul a várost hangosan felfedezni egy péntek este, és soha sem látta senki őket előtte, akkor nem lesz kétség, hogy ezek most kerültek ide. A Rákóczi és Széchenyi úton állandóan leszólítanak minden szembejövőt az új és régi elemek, aztán a fenti hírben szereplő "úr" pár fokkal tovább is fejlesztette a technikát.