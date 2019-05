Cigánybűnözés :: 2019. május 1. 21:56 ::

Ha nem jön oda, nem hal meg - így bánta meg bűnét az idős magyart a börtön előtt agyonverő cigányasszony

Hangoskodással zavarják a rabok hozzátartozói a börtönök mellett lakókat. Egy idős férfi rászólt egy éppen a raboskodó párjának ordibáló cigányasszonyra, a nő dühében ütni kezdte a nyugdíjast, aki végül belehalt a sérüléseibe. Bár évek óta szabálysértés a börtönök előtt kiabálni, néhány intézetnél minden délután megjelenik a "kiscsalád". A Kékfény riportja.

B. Enikő cigány módra végigsírta az egész tárgyalást, a vád szerint agyonvert egy idős bácsit.

A magyargyilkos képes volt azt hazudni. hogy egy tragikus baleset történt, egyébként ő csak védekezett. Az idős magyar ember belehalt a sérüléseibe, a vád csupán halált okozó testi sértés.

A tetthely a Maglódi utcai börtön előtti közterület Kőbányán. 2017 szeptemberében ott tartották fogva B. Enikő párját. A nő hozzá jött, azonban nem a hivatalos beszélőre, hanem kintről kiabálva próbált vele szót váltani. Elég nagy a távolság, muszáj hangosan ordítani, hogy a fogoly hallja a látogatót. B. Enikő is ordított.



A börtön és a lakóházak közel vannak egymáshoz, így a lakosokat zavarják a hangoskodó hozzátartozók (Fotó: Duna Televízió)

Jóska bácsi a börtönnel szemben lévő házban lakott. Zavarta a hangoskodás, rászólt a nőre, hogy hagyja abba a kiabálást. Ez lett a veszte. Először csak összeszólalkozott egymással a háromgyerekes visszaeső bűnöző és a nyugdíjas. Később

tettlegességig fajult a vita,

B. Enikő többször ököllel fejen ütötte a 75 éves férfit, aki földre zuhant, de - a Kékfény megfogalmazása szerint - olyan szerencsétlenül verte be a fejét az aszfaltba, hogy pár nappal később belehalt a sérüléseibe.

A kancigány szemtanú szerint az öregúr támadt

A tárgyaláson kihallgatták B. Enikő párját is, a fegyenc vallomása szerint kintről kiabálták a nevét. Kinézett az ablakon, a nő volt az, "szerelmet vallottak egymásnak". A fogoly azt hazudta a bíróságon, hogy "úgy látta a rácsok mögül", hogy a nyugdíjas támadt a párjára, ráadásul egy bottal. A tanú szerint ennyi történt. Látásból ismerte az áldozatot, egy telepen laktak régen, és Jóska bácsi már akkor is mindenkivel mindenért kötözködött. Kiállhatatlan alak volt - vallotta a cigány.



...meg az is lehet, hogy a zasszony ott se vót! (Fotó: Duna Televízió)

Félelmetes gengszterek luxusautókkal

A börtönnel szembeni háztömbökben egészen máshogy ismerték az öreget, a Duna Televízió stábja azt hallotta mindenkitől, hogy igazi színfolt volt a telepen, nagyon hiányzik mindenkinek. A kamera előtt viszont nem szívesen beszéltek a szomszédok. Azt mondták, félelmetes gengszterek járnak luxusautókkal a börtön elé kiabálni, ezért jobb csendben maradniuk.

Egyetlen helyi férfi vállalta az interjút, ő bizarrnak nevezi, ami történt. Azt mondta, rendszeresen járnak a börtön elé ordítozni a hozzátartozók, és zavarónak nevezte a hangoskodást.

A Budapesti Fegyház és Börtön B-objektuma, ahogy hivatalosan nevezik, a Maglódi úti fegyház, a forgatás idején csendes volt. A lakók azt mondták, általában estefelé megy ki egy-egy rokon óbégatni. Az ottani hangoskodás még elviselhető, a Venyige már nem.

A börtönvilágban így nevezik a másik fővárosi intézetet, ami pár száz méterre van a Maglódi úttól. Ez egy úgynevezett előzetes ház, olyan foglyokat őriznek itt, akiket jogerősen még nem ítéltek el. A sokemeletes, hatalmas épület rácsos ablakai az utcára néznek, az intézetet egy villamossín és a forgalmas úttest választja el a lakóházaktól. Nagyjából háromszázan élnek ezen az oldalon.

Folyamatosak a konfliktusok

Kállai Éva évtizedek óta él a börtön árnyékában. Azt mesélte, lényegében megszokták az ordítozást, néha még nevetnek is rajta, hogy a rokonok legintimebb titkait is megismerik. A nő nem emlékszik komolyan konfliktusra a lakók és a kiabálók között. Ő maga egyszer szólt csak, mikor egy este a házuk előtt tűzijátékkal köszöntöttek kintről egy szülinapos rabot.

Tettlegességre akkor sem került sor. Kállai Éva elmondta: mikor már tényleg elviselhetetlen a hangzavar, valamelyik lakó hívja a rendőröket, akik amúgy is rendszeresen cirkálnak a környéken, és akkor egy ideig csend lesz.

A fegyintézetek előtt évek óta szabálysértés a hangoskodás, a bírság tízezer forintnál kezdődik, és a rendőrök büntetnek is szorgalmasan. A jelenséget mégsem lehet megszüntetni - állítják.

Kállai Éva maga is szenved a kiabálóktól, mégis türelmes velük. azt mondta, valahol meg is érti őket. Az viszont már neki is sok, mikor egyszerre két ellenséges család, vagy banda jön-megy ugyanakkor. A másik súlyos probléma – mondta a nő –, hogy sok rokon a sínek melletti kerítésre kapaszkodik fel, hogy jobban hallják egymást. Alig tud eljárni tőlük a villamos.



A Venyige elnevezésű intézet előtt haladó forgalmas út és a villamosvonal folyamatos veszélyforrás az erre járó hozzátartozóknak (Fotó: Duna Televízió)

Szó sem lehetett önvédelemről

Bár a nyugdíjas bácsi gyilkosa felajánlotta a tárgyaláson, hogy kifizeti az áldozat temetésének költségeit, a bírót látszólag nem hatja meg B. Enikő felajánlása. A nő első fokon bűnös halált okozó testi sértésben, de csak hat és fél év szabadságvesztést kapott

többszörös visszaesőként is.

A vádlott sokkot kapott, a rokonok pedig sírva fakadtak az ítélet hallatán.

A bíró megindokolta a döntést: szerinte szó sem lehet önvédelemről. Több tanú is látta, hogy mi történt. A nő többször is megütötte a 75 éves, súlyos beteg bácsit. Az orvosszakértők megállapították, hogy az áldozat arcán legalább három sérülést a tettes okozott, amik nem a járdára eséstől keletkeztek.

A fülhallgatójáért ment vissza

A bíró nem látott őszinte megbánást. Sőt, kifejezetten érzéketlennek tartotta, hogy B. Enikő közömbösen otthagyta a földön fekvő, vérző nyugdíjast, a mentőt pedig a szomszédok hívták ki hozzá.

A gyilkos cigány visszatért ugyan a tett színhelyére, de nem azért, hogy megnézze, mi történt áldozatával, hanem azért, hogy headsetjét megkeresse.

Csupán házi őrizetben a gyilkos

B. Enikő tettének büntetési tétele 2 és 12 év között van, a hat és fél év kicsivel a középérték alatt maradt. Az ügyész elégedett, a védelem viszont enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A bíró úgy döntött, nem rendeli el a nő előzetesét, egyelőre házi őrizetben marad.

(Kékfény nyomán)

