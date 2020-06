Cigánybűnözés :: 2020. június 1. 08:10 ::

Egyetlen idős asszonytól 9 millió forintot csaltak ki - telhetetlenségük miatt gyorsan lebuktak az "unokák"

Egy 73 éves nő tett bejelentést a rendőrségre 2020. május 26-án arról, hogy előző nap egy férfi 9 millió forintot csalt ki tőle. A bejelentő elmondta a rendőröknek, hogy 25-én 19 óra körül csörgött a telefonja. A vonal másik végén unokájaként mutatkozott be valaki, és elmondta az idős asszonynak, hogy balesetet szenvedett, ezért sürgősen szüksége van 2,7 millió forintra, mivel ki kell fizetnie a másik járművezető kárát. Az állítólagos unoka külön felhívta a figyelmét a nőnek arra, hogy ő most nem tud elmenni a pénzért, ezért egy barátját küldi érte. A sértett hitt a telefonálónak, és odaadta a kért összeget az ismeretlen férfinak.

A nyomozás adatai szerint a csalóknak ez nem volt elég. Mivel látták, hogy áldozatukat sikerült félrevezetniük, újra felhívták és az „unoka” további 6,3 millió forintot kért tőle. A nő ezt is teljesítette nekik, így összesen 9 millió forintot adott át egy számára ismeretlen férfinak, gondolva, hogy ezzel a bajba jutott unokáján segít. A 73 éves sértett csak órákkal később döbbent rá, hogy átverték.

A hajdúszoboszlói nyomozók, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai nagy erőkkel az elkövetők felkutatásába kezdtek. A rendőröknek hamar a látókörébe került egy 16 éves jászfényszarui "lány", valamint 20 éves párja, továbbá egy 19 éves hatvani fiatal nő.

Összehangolt akció keretein belül 2020. május 28-án kora este elfogták, majd előállították a két nőt és egy férfit a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatásukat követően bűnügyi őrizetbe vették őket, majd előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

Gyanú merült fel továbbá arra vonatkozólag is, hogy a gyanúsítottak országszerte követtek el csalásokat, valamint az is kiderült, hogy korábban volt egy segítőjük. Az unokázós csalások elleni küzdelemre a rendőrség kiemelt figyelmet fordít. Országszerte szoros együttműködést ápolnak a rendőrkapitányságok az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Ezek eredményeként a Zala megyei rendőrök egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetők negyedik társát Zalaegerszegen. A hajdú-bihari rendőrök bűnügyi őrizetbe vették. A Debreceni Járásbíróság 2020. május 31-én mind a négy gyanúsított estében elrendelte a letartóztatást. A beszerzett adatok arra utalnak, hogy a feltételezett elkövetők munkáját egy külföldi kapcsolatuk is segítette. A nyomozók vizsgálják ennek részleteit.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.

(Police nyomán)