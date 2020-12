Cigánybűnözés :: 2020. december 18. 10:43 ::

Mi kell még hozzá?

Csak úgy hírül adta minap a kortárs sajtó, hogy a Deák téri mészárlás elkövetői (egyelőre jogilag gyanúsítotti státuszban) közül az egyik szabadlábon töltheti el a „szeretteivel” a karácsonyt. És az áldozatok szerettei? Ők hol tölthetik a karácsonyt? Otthon gyászolva, avagy esetleg nap mint nap a temetőbe látogatva?

A Deák téri mészárlásnak arról a társtettes-gyanúsítottjáról beszélünk, amelyik vérben úszó, többszörösen szétszurkált haldokló fiúknak a vonagló testét, fejét ott ütötte, rúgta még, ahol csak érte. Arról az elkövetőről, amelyik már nagyon is a felindultság jogilag helytálló mértékén túllépően, gyűlöletből, az ifjú, 16 éves magyart nemcsak megölni, de ronccsá ölni akarta. Társaitól biztatva!

Ugyanis ez a lényeg, és nemcsak a csoportosan elkövetett ember-, sőt magyarölést kell minősíteni. A Deák téri mészárlás maga volt a gyűlölet-bűncselekmény tankönyvi példája. Ezek a cigányok magyart akartak ölni. Magyarokat akartak ölni! Voltak is náluk kések hozzá. A túlerőben lévő cigányok rámentek a magyarokra.

Még, ha a legmocskosabb cigányozás előzte is meg ezt a támadást. Még, ha a legundorítóbb, avagy legfenyegetőbb fellépést is tanúsították e magyar ifjak, Laci és Gergő a szóban forgó hasonlóan ifjú korú cigány csürhével szemben: akkor sem lehet megölni a másikakat! Egy fényes éjszaka (nem képzavar, hisz a legfrekventáltabb, kivilágított belvárosi főtéren történt a sajnálatos eset), ráadásul nemcsak bekamerázva, hanem a hírek szerint szemtanúk, tétlen (!) biztonságiak szeme előtt – szégyen rájuk nézve – történő, gyűlölettel teli, még a hírhedt olaszliszkai esetnél is súlyosabb magyar lincselés esett meg a Magyar Köztársaság fővárosában.

A balos sajtó mélyen hallgat, hiszen vegytiszta magyargyűlölő, cigánybűnözői gyakorlat feslett fel, a Fidesz-sajtó pedig annál is mélyebben hallgat, mert Pintér „Kéthétalattrendetteszünk” Sándor rendet tett.

Mi kell még hozzá, hogy egy bűnöző szigorú állami felügyelet alatt várja, reméljük, méltó büntetését? Aki egy erőszakos bűncselekményben haldoklót rúg fejbe, mennyire veszélyes a társadalomra? Annyira, hogy kiengedjék? Tényleg? Akkor mi kell még hozzá, hogy valakit erőszakossága folytán benntartsanak?

Toroczkai Lászlót fogházba akarják csukni, mert nem fizetett be egy rendbírságot. J. Marcell rasszista, magyargyűlölő bűnelkövető-gyanúsítottat „házi őrizetbe” bocsájtották.

Tényleg, mi kell hozzá, hogy az igazság és a rend végre a jog szerint helyes módon járjon kéz a kézben, eredeti társadalmi felhatalmazása és a jogrend fenntartása érdekében tényleg beteljesítendő valódi célját? Úgy tűnik, a Mi Hazánk Mozgalom felszólítása mindenképp: igazságot a Deák téri áldozatoknak, és semminemű, úgynevezett „jogokat” a Deák téri bűnelkövetőknek!

És gyanúsítottaknak. Ma, Magyarországon.

Jónás Levente - Magyar Jelen