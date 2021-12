A szigetszentmiklósi rendőrök elfogták, őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta azt a 17 éves "fiút", aki a gyanú szerint az elmúlt hónapokban többször támadt volt élettársára és annak apjára, írja honlapján a rendőrség. Alább olvashatók a "love story" részletei, a - sajnos - már jól ismert Police.hu-stílusban.



Több éves ismeretségre tekint vissza a kapcsolat a két 17 éves fiatal között. Szerelmük azonban pár hete leágazóban volt, amit a pár férfi tagja nem akart tudomásul venni. A lány szigethalmi lakásánál tett hívatlan látogatást 2021. december 11-én kora este az elkeseredett fiatalember. A kerítésen keresztül ordibált, szitkozódott, miközben egy késsel a kezében megöléssel fenyegette volt párját és annak apját. A segélyhívásra érkező rendőrök beavatkozása vetett véget a perpatvarnak, a fiútól a kést elvették és megbilincselték.

A nyomozás adatai szerint a fiatalok között közel fél éve durvultak el a viták, volt, hogy a hangos szóváltásokat pofonok is követték. A hónapokig tartó huzavona fajult addig, hogy a fiú a lány apját is hibáztatta zátonyra futott kapcsolatuk miatt, ezért többször ment a szigethalmi házhoz, ahol minden alkalommal magából kikelve, ordítozva fenyegette volt párját és annak apját is. A fiatal fiú gyanúsítotti kihallgatásán sem nyugodott, volt apósjelöltjével kapcsolatban csak hajtogatta „ha engem most kiengednek innen, nagyon csúnyán elverem!”

A szigetszentmiklósi zsaruk nem engedték, mi több, zaklatás vétsége, zaklatás bűntette, garázdaság vétsége, valamint kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság 2021. december 14-én elrendelt.