Cigányok harci kutyái marcangoltak szét egy férfit Méránál - még az életben maradása is kérdéses (16+)

Súlyos testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az Encsi Rendőrkapitányság ismeretlen elkövetővel szemben.



Illusztráció

A nyomozás elsődleges adatai szerint április 11-én kutyák támadtak egy férfira Mérán, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba az eset után. Öt kutya támadta meg a férfit, és testszerte, többször megharapták, marcangolták, a sérülései nagyon súlyosak. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit, írja a Boon.hu.

Az RTL elment a helyszínre, de rasszizmus lett volna elmondani az igazat, így inkább mellébeszéltek:

Ujjait lerágták, belei kifordultak, füle a fűben maradt...

De persze nem is az RTL-től kell várni az igazságot. Helyi informátorunk így számol be az esetről:

A srácot személyesen ismerem, egy helyi fakitermelő vállalkozónál dolgozott, munkából ment haza. Bátyját kb. 10 éve leszúrták a cigányok, mert azt hitték, pénzt nyert a kocsmában.

A kutyákról pedig annyit: ezek mind harci kutyák. A cigányok tenyésztik, illetve harcoltatják, mert szerintük ebből van a pénz és a lányfuttatásból.

Nemsokára kutyaoltás. Ezért ők előtte elengedik a kutyákat, hogy ne kelljen fizetni érte. Most megtörtént a baj, és most azért engedik el őket, hogy a rendőrök ne tudják megállapítani, kié is volt a kutya.

A polgármesternek többször lett jelezve, de ő csak a maga hasznát keresi a faluban. Az volt a reakciója: majd a retkesek kutyáját az önkormányzat költségén beoltatja. Ez így "igazságos"!

Az áldozat jelenleg kómában és altatásban van, de csekély a remény az életben maradásra, a kutyák teljesen szétmarcangolták. Felépülni már biztosan nem fog.

Az ujjait teljesen lerágták, a fejébe többször beleharaptak, a belei kifordultak, a nemi szervét lerágták, a füle a fűben maradt. Ezek után csoda lenne, ha még rendes életet tudna élni...