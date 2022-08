Cigánybűnözés :: 2022. augusztus 30. 13:09 ::

Nem gyúrni akart a cigány

Egy ferencvárosi bevásárlóközpont edzőtermének öltözőszekrényeit törte fel a gyanú szerint "H." Tamás 2022. augusztus 8-án késő este: összesen hat zárt szekrényből több százezer forintot lopott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói "H." Tamást azonosították. Kiderült, a gyanúsított bűnügyi felügyelete alól korábban megszökött, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfit a nyomozók végül 2022. augusztus 23-án Vecsésen fogták el.

"H." Tamással szemben több eljárás is folyamatban van vagyon elleni bűncselekmények miatt. A férfi hasonló módszerrel élt más kerületekben is, ott is edzőtermek öltözőszekrényeiből vitt el pénzt. A ferencvárosi nyomozók a XI., XVIII., és XVII. kerületi rendőrkapitányságok által lefolytatott eljárásokat egyesítették, és a férfival szemben ezidáig 17 rendbeli lopás bűntett miatt indítottak nyomozást.

A ferencvárosi nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására - közölték a Police.hu-n.