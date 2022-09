Cigánybűnözés :: 2022. szeptember 27. 10:58 ::

Arany Málna-díjas lopás

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy 26 éves helybélit, aki annyira belefeledkezett a lopásba, hogy a helyszínen hagyta táskáját, majd a kiérkező járőrök mellől próbálta visszacsenni a hátramaradt értékét, sikertelenül.

Bejelentést tett a Kecskeméti Rendőrkapitánysága tegnap előtt reggel egy idős asszony, miszerint az éjszaka során egy ismeretlen személy több dolgot is eltulajdonított a megyeszékhelyi otthonából. A 69 éves sértett arról számolt be a rendőröknek, hogy a tolvaj a kapun bemászva belülről kinyitotta a zárt kaput, így tudott bejutni az udvarba, ahonnan ellopta az ott parkoló személyautó akkumulátorát. Ezen kívül kirámolta a nyári konyhát, innen használati tárgyakat vitt el, valamint kerti gépeket lopott a fészerből. A zsákmánya között szerepelt egy talicska is, amivel nagy valószínűséggel az újonnan szerzett portékákat szállította. Azonban nem volt elég alapos a tolvaj, ugyanis hátrahagyta a táskáját, melyet a kapu előtt talált meg az asszony.

A sértetthez a kecskeméti járőrök vonultak, akik biztosították a bűncselekmény helyszínét a nyomozók megérkezéséig. Eközben arra lettek figyelmesek a rendőrök, hogy egy férfi jelent meg a ház előtt, és készült elvinni a hátrahagyott értékeit. A járőrök sejtették, hogy a tolvaj ment vissza a cuccaiért, ezért igazoltatták és átvizsgálták a ruházatát, melyből előkerült több eltulajdonított tárgy. A környéken adatgyűjtést végeztek, melynek eredményeként megtalálták az eltulajdonított kerti gépeket is, melyeket addigra már értékesített a tolvaj.

A 26 éves férfit előállították és őrizetbe vették, azonban bódult állapota miatt kórházba szállították további ellátásra. Az előkerült holmikat visszaadták a tulajdonosának a rendőrök. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a tolvaj korábban az egyik patika tárolójából vitt el elektromos szerszámokat. A gyanúsítottat kihallgatták a rendőrök a lopások miatt, és vizsgálják, hogy elkövetett-e más hasonló jellegű bűncselekményeket - közölték honlapjukon.