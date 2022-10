Cigánybűnözés :: 2022. október 19. 18:34 ::

"A gyerekei haljanak az összesnek!" - Mindennapok a világ legbékésebb nemzetével

Mint emlékezetes, korábban foglalkozott portálunk egy cigánybűnözéssel kapcsolatos esettel, amikor egyik olvasónk keresett meg minket a problémájával: állítása szerint gyakorlatilag élhetetlenné teszik a mindennapjait.

- A Hajdú-Bihar megyei Szerep településen élek idős, beteg szüleimmel. Édesapám 80 éves, egy munkában megfáradt, talpig becsületes ember. Édesanyám rokkant, aki csak két mankóval tud közlekedni, de még így is igyekszik a családját ellátni. Velük élek, hogy segítsem a mindennapjaikat, mert egyedül sajnos már nem boldogulnának. Ráadásul itt vannak a szomszédok is - ismertette a helyzetet.

- A házunkat öt cigány család portája veszi körül, bennük több börtönviselt elemmel és jogcím nélküli lakáshasználóval. Néhány éve az egyik család ránk támadt a házunk előtt az utcán. Hátulról leütöttek, eszméletlenül a földön fekve hatan megrugdostak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem haltam bele a bántalmazásba. A segítségemre siető rokkant édesanyámat is bántalmazták - írta akkor.

Az akkori cikkünk itt visszaolvasható. A cikk és később a Magyar Önvédelmi Mozgalom látogatásának köszönhetően úgy tűnt, csillapodik a helyzet.

Sajnos azonban újabb fejlemények vannak.

- A lapátos támadás ügyében az eljárás folyamatban van. Lakatosék azóta kicsit visszavettek, nem mondom, hogy nincs semmi probléma, de legalább nem támadtak újra ránk még eddig. Emellett sajnos megindult a településen a hangulatkeltés. A magát áldozatnak beállító család megállás nélkül terjeszti a hazugságokat. Ez egy kis falu, hamar ki is közösítettek bennünket - kezdi a jelenlegi helyzet ismertetését olvasónk.

Jelenleg már ott tartanak, hogy ezen történések kapcsán a lakosság egy jelentős része az áldozatokat hibáztatja, a tetteseket pedig bátorítja. Ez nonszensz! Mindezt azért, mert elhiszik a hosszú évek óta róluk terjesztett, minden alapot nélkülöző pletykákat, holott nem is ismerik őket. A Lakatos család torz szemüvegén keresztül lettek megítélve és beskatulyázva. Hazudozásaikkal szabályosan ellenük fordították a lakosságot. Az ő bizonyítékokkal alátámasztott verziójuk mára már senkit sem érdekel. Olvasónk írásban tájékoztatta a városvezetést a történésekről, segítségüket kérték a településen elindult félretájékoztatás, álhírterjesztés, családjuk lejáratása miatt. A hazudozást, utálkozást és kiközösítést meg akarják állítani, míg a felfokozott indulatok hatására tragédia nem történik, de még csak választ se kaptak.

- A következő képviselő-testületi ülésen volt egy zárt szakasz, ahol Szerep község közbiztonsági helyzetéről volt szó. Mi nem kaptunk rá meghívást, ezért gyanítom, hogy nem a mi bántalmazásunkról volt szó. Sokkal inkább a cigányság nyomására a településen "félelmet keltő fekete ruhás rasszista masírozók" (MÖM) elleni fellépés lehetőségeiről - részletezi.

- Létezik egy helyi Facebook-csoport, ahol az üggyel kapcsolatban született hozzászólások zömében minket gyűlölködve támadtak, őket szemellenzősen védték. Mindezt kizárólag etnikai alapon! Nem segíti a megbékélést az sem, hogy a Roma Önkormányzat vezetője is úgy nyilatkozik meg velünk kapcsolatban, hogy senkik és semmik vagyunk - mondta.

- Felfoghatatlan, hogy nem csak a cigányság, de a magyarság is valamiért hisz nekik. Még az értelmiségi, diplomás réteg is. A polgármester, a jegyző, a képviselők, de még a tanárnő és a háziorvos is - jelentette ki, ami igen szomorú képest fest a helyi magyarság állapotáról, függetlenül attól, hogy félelemből vagy más okból teszi...

Nem is maradt tett nélkül az uszítás.

- Lakatos Richárd és ifj. Lakatos József (alias: Kuku) legutóbb épp a szemközti szomszédunkat tüzelte fel, aki 2022. október 18-án másodmagával nekünk is támadt. Ügyesen kiszervezték a munkát - meséli a legfrissebb történéseket.

Tudni érdemes, Szerepen a Rácz Béla u. 68. szám alatt, mint jogcím nélküli lakáshasználó, él egy fél életét börtönben töltött bűnöző, Bodó József. Az ember azt hinné, hogy ha már csak úgy elfoglalt egy házat, akkor legalább megpróbálja magát megbecsülni. Jó kapcsolatot épít a szomszédokkal, gondozza a környezetét. Tehát csendben, rendben élni. De itt erről szó sincs, nemhogy meghúzná magát, egyenesen majd ő megmutatja mindenkinek. Rokonok, haverok összetrombitálása, ordenáré zenehallgatás, ordibálás, pocsolyarészegség. Évek óta rendszeresen! Régen menőnek tartották őt, de megöregedett. Mára csak egy "fogatlan oroszlán." Ezért kényszeresen próbálja bizonyítani a fiataloknak, hogy ő még mindig példakép.

- Három napja isznak reggeltől estig, és olyankor jön a kötözködés, fenyegetőzés, rasszistázás. Az első két napon még sikerült tudatosan kerülnünk őket, nem reagáltunk, nem hívtunk rendőrt, hátha abbamarad. Ez így nem élet, hogy ne mehessünk ki a saját kertünkbe a dolgunkat végezni, mert egyből életveszélyes fenyegetésekkel találnak meg - osztja meg tapasztalatait, milyen a szomszédság a "világ legbékésebb nemzetével".

- A harmadik napon már nem voltunk ennyire szerencsések, odajöttek a kerítésünkhöz, és egy pillanat alatt ketten ránk támadtak. Itt elsősorban egy nagyon heves és durva verbális támadás történt. Közvetlenül a kerítés felett az arcunkba üvöltötték, hogy megölnek. Azonnal kihívtuk a rendőrséget. A központban mindig az az okos ötletük, hogy zárkózzunk be a házba. Ezt nem tudtuk megtenni, mert készültünk a védekezésre. Csak jöttek, köpködtek, megöléssel fenyegetőztek. Az egyik mondta, hogy ugorj be és hozd ki az utcára az egyiket, elbánunk vele. Mire a másik, hogy berúgom a kaput és bemegyünk. Ittasságukból fakadó kiszámíthatatlanságuk, fenyegető kijelentésük félelmet keltett - ismertette a megdöbbentő részleteket.

Ezt a videót pedig különösen érdemes megnézni, itt úgy érzi, annyira erős, hogy jöjjön a Betyársereg, mi az neki.

Mi történt, miután megérkeztek a rendőrök? Semmi.

- Nyomorék édesanyám és 80 éves édesapám teljesen ki voltak készülve. Elmeséltük a történetet, és felhívtuk a figyelmüket a térfigyelő kamera felvételeire. Mélységes megdöbbenésünkre nem állították elő őket. Itt maradtak, hogy tovább folytathassák a zaklatás- és a terrorsorozatot, amit már 3 napja intenzíven csinálnak velünk, és ezek után meg még ki tudja, hogy hol lesz ennek a vége - zárta gondolatait, és sajnos biztosak lehetünk abban, hogy lesznek még fejlemények...

Lantos János - Kuruc.info