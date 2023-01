Cigánybűnözés :: 2023. január 18. 11:35 ::

Kiskorúakat terrorizált a villamoson egy drogos cigány, hogy adjanak pénzt kábítószerre

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 22 éves férfival szemben, aki pár hónappal ezelőtt, az egyik budapesti villamoson pénzt követelt két tizenéves fiútól, akikben a vádlott fenyegető fellépése komoly félelmet keltett, ezért a követelést teljesítették.

A vádirat szerint a vádlott 2022. november 3-án délután, a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér megállójában várakozó 6-os számú villamoson figyelt fel a két kiskorú sértettre, majd leült az egyikükkel szemben, közel hajolt hozzájuk, és felszólította őket, hogy adjanak neki 2600 forintot, mert kábítószert akar vásárolni. A vádlott fenyegető fellépése és testi erőfölénye a sértettekben komoly félelmet keltett. Ekkor az egyik fiú felállt, és adott 160 forintot a vádlottnak, aki azonban a sértett kabátjának zsebeit tapogatva, további pénz átadását követelte. A sértett ezért további 1000 forintot adott át a férfinak, aki ekkor már azzal fenyegetőzött, hogy kés van nála. A fiú végül a következő megállónál le tudott szállni a villamosról.

A másik sértettnek már nem volt ideje leszállni a járműről, mert az közben elindult. A vádlott odalépett hozzá, és felszólította, hogy ő is adjon neki valamit. A sértett a fenyegetés hatására átadott 150 forintot a férfinak, aki azonban ezt kevesellte, ezért további pénz átadását követelte, miközben beszorította a sértettet a sarokba, és a zsebeit tapogatta. Ekkor azonban a jármű mozgása miatt a vádlott kibillent az egyensúlyából, amit a sértett kihasznált, és a támadóját megkerülve, az ajtóhoz ment. A vádlott megragadta a fiú ruházatát, hogy visszatartsa, de a sértettnek sikerült leszállnia a villamosról.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a büntetett előéletű, jelenleg is letartóztatásban lévő 22 éves férfit két rendbeli rablás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. A kerületi ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben korábban, más ügyekben kiszabott két felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is rendelje el, közölték honlapjukon.

Az ügyhöz kapcsolódó felvételeken mindkét kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény látható: