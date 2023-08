Cigánybűnözés, Videók :: 2023. augusztus 17. 21:50 ::

Még egy zsidónak is lehet igaza

Mint ismeretes, Békéscsabán egy drogos cigány halálra késelte Szabó Sándort, az ország egyik legkiválóbb kick-box edzőjét. Sajnos a végtelenségig lehetne sorolni, hány ilyen tipikus fajtajellegzetes gyilkosság történt már ebben az országban, s amíg ebben a rendszerben élünk, fog is történni. Egész egyszerűen liberális demokráciában (igen, a NER is az) erre nincs megoldás, mert természetéből fakadóan nem lehet.

Most azonban nem ilyen irányba visszük jelen írásunkat, hanem abba, bizony, hogy még egy zsidónak is lehet igaza! Miről is van szó?

Megszólalt az ügyben a zsidó "keresztapa", Tasnádi Péter is. Akivel olyan sok közös gondolatunk és ügyünk nincs (talán az alábbi lesz az egyetlen), de mondotta egykor Aquinói Szent Tamás, a skolasztikus teológia alapítója, ne azt nézd, ki mondja, hanem, hogy milyen érvekkel támasztja alá.

Akkor tartsunk magunkat ehhez elvhez, és lássuk, mit mondott Tasnádi a békéscsabai gyilkosságról:

Genetikai örökségből kifolyólag könnyen előveszi a bicskát, és szúr, nem törődik azzal, hogy kioltja egy ember életét, egy édesapa életét, akit otthon várt a tízéves kisgyermeke.

De azt is hozzátette:

Nem tudunk gátat vetni ennek az aljas, primitív kultúrának.

A teljes videó alább tekinthető meg:

(Munkatársunktól)