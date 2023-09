Cigánybűnözés, Videók :: 2023. szeptember 8. 12:15 ::

Házat foglalt magának a kazincbarcikai Veres dűlő rémálma, és még ő szedett az elűzöttektől bérleti díjat

Zsarolást, kapcsolati erőszakot és még több más bűncselekményt is elkövetett a kazincbarcikai Veres dűlőben az a férfi, akit a rendőrök őrizetbe vettek.

Zsarolás, kitartottság, kapcsolati erőszak, könnyű testi sértés és személyi szabadság megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 27 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított 2023. szeptember 5-ei elfogásáig Kazincbarcika, Veres dűlőben több ott élőt megfenyegetett, bántalmazott. A gyanúsított az akkor még 17 éves barátnőjét prostitúcióra kényszerítette, bántalmazta, illetve személyi szabadságában is korlátozta. A férfi továbbá barátnője családját is terror alatt tartotta. A családot először fenyegetésekkel arra kényszerítette, hogy eredeti lakhelyüket feladva költözzenek egy rosszabb állapotú házba, majd ő, az otthonukba költözött. Ezt követően a gyanúsított a családot egy másik, még rosszabb állapotú ingatlanba „költöztette”, sőt a romos házért még bérleti díjat is felszámolt. Mindezeken túlmenően az őrizetbe vett férfi a Veres dűlőben élőket félelemben tartotta, és másokat is bántalmazott.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit őrizetbe vette, és előterjesztést tett letartóztatására is.