"Meglepő" dolgok derülhettek ki a pécsi "cigány királyról"

A napokban adtunk hírt egy meglehetősen jellegzetes eseményről, miszerint cigányok egy csoportja benzinkúton tartott "koronázási szertartást", majd egy 0 kilométeres BMW-vel lepte meg a "pécsi papa" az új "királyt". Természetesen sok olvasónkban felvetődött a kérdés, amennyiben nem egy bérelt autóról van szó, és valóban megvásárolták a járművet, vajon a NAV mégis hogyan végzi a dolgát?

Korábbi írásunkban megjegyeztük azt is, ha a benzinkúton valaki igyekezett volna jelezni nekik, hogy ez a hely nem arra való, hogy ott ricsajozzanak és sértsék a közízlést, vélhetően agresszíven léptek volna fel. Nos, azóta helyi olvasóinktól azt az információt kaptuk, hogy az újdonsült "királynak" bizony már volt dolga a törvénnyel.

Természetesen e hírt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk, azonban bízzuk olvasóink fantáziájára, vajon el tudják-e képzelni a papírkoronás "királyról" az alábbiakat.

Mégpedig azt, hogy egy helyi konditeremben összetűzésbe került egy rendőrrel, sőt, korábban börtönben is ült, ott pedig további erőszakos cselekményeket követett el. De azt is tudni vélik, hogy a pécsi Komlói úton lévő benzinkút hölgy dolgozóit is zaklatja rendszeresen.

Figyelmünkbe ajánlottak még több videót is. Az egyiken arról értekezik, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy neki mennyi pénze van, de történelmi okfejtésekbe is belemegy, hogy IV. Károly óta nincs király Magyarországon, bevalljuk, itt nemhogy elveszítettük a fonalat, fel se tudtuk venni, de azért a nívó bemutatása gyanánt erősebb idegzetűek megtekinthetik:

Itt pedig már nem csak beszél a pénzről, hanem be is mutatja, mennyi van a zsebében. Így még indokoltabb a kérdés, amit korábban is feltettünk: vajon miből, és a NAV-nak ez miért nem furcsa?