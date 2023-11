Publicisztika, Videók :: 2023. november 10. 23:27 ::

Cigány "koronázás" egy pécsi benzinkúton, "0 km-es BMW" az ajándék

A benzinkutakon való ünneplés vagy a nézeteltérések rendezése valamiért nagyon népszerű bizonyos cigány közegekben, ezt már hosszú évek óta megfigyelhetjük. Tartanak itt születésnapokat, meg halálos leszámolásokat is (lásd érdi eset). De most bővült a sor, most „koronázásra” került sor.

Az Aroma Tv - Cigány Tv nevű Facebook-oldalon látni, hogy közzétettek egy „ünnepélyes” videót. Eleve nehezen hiszem, hogy a benzinkút üzemeltetői hozzájárultak volna ahhoz, hogy hosszú perceken át foglalják a területet, ott „dajdajozzanak”, „rajoskodjanak”, de ma Magyarországon ez is megtörténhet.

Egyébként tejesen szürreális képsorokat láthatunk. A „koronázási szertartás” cigány nyelven történik, majd a felvételt készítő nő narrálásával magyarul is megtudjuk, mi történik, de a lényeg amúgy is az ajándék. „Egy 0 km-es M2-es BMW”, amely piros masnival van átkötve. A videón látszik, hogy többen is ott vannak az „ünneplők” között, előkerül egy akusztikus gitár is. Köszöntik az új „pécsi királyt”. Majd „speciálban” elindul a hallgathatatlan ricsajozás.

Az egész jelenetsor igénytelen giccsességén túl azért felteszi magában az ember a kérdést, hogy egy ilyen autóra hogyan szerezték meg a pénzt? Mindenesetre akárhogy is, maga ez a videó cáfolja azt a liberálisok által hangoztatott tételt, hogy a súlyosan közösségellenes magatartásformának köze lenne a szegénységhez. Mert itt minden van, csak szegénység nincs. De ha valaki szóvá tette volna, hogy miért foglalnak el önkényesen egy egész benzinkutat, az biztos nem úszta volna meg fizikai erőszak nélkül...

Itt tekinthető meg az egész „koronázás”:

L. J. – Kuruc.info