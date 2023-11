Cigánybűnözés :: 2023. november 30. 20:22 ::

Csoportosan ütötték-rúgták a jegyellenőrt a "fiatalok" - az ügyészség csak felfüggesztettet kér rájuk

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt három tizenéves fiatallal szemben, akik 2021 telén a villamosról leszállva szidalmazni kezdték a velük szemben jogszerűen intézkedő jegyellenőrt, majd rátámadtak és bántalmazták.

A vádirat szerint a vádlottak – az elkövetéskor 15, 16, illetve 13 éves "fiúk" – 2021. december 3-án délután, több más társukkal együtt a Móricz Zsigmond körtér felé közlekedő 6-os jelzésű villamoson utaztak. Az út során odalépett hozzájuk a jegyellenőr, aki a fiatal társaság tagjaitól a jegyeik vagy bérleteik felmutatását kérte. A "fiatalok" – akiknek nem volt érvényes jegyük – közölték az ellenőrrel, hogy leszállnak a következő megállóban, majd ennek megfelelően, amikor a villamos a IX. kerületi Mester utcai megállóba ért, mindannyian leszálltak a járműről.

A jegyellenőr a megállóban a 15 éves vádlotthoz fordult, akitől ismét kérte a jegyét, mire a fiatalkorú trágár szavakkal szidalmazni kezdte, és veréssel fenyegette. Ekkor az idősebb társa is odalépett hozzájuk, először ő is káromkodva kiabált az ellenőrrel, majd többször felé rúgott, amiből két rúgás a sértett combját érte. A bántalmazásba bekapcsolódott a 15 éves vádlott is, aki ököllel arcon ütötte a sértettet. A jegyellenőr a támadás hatására hátrálni kezdett, majd megpróbált elmenekülni, a 13 éves vádlott azonban utánafutott, majd amikor utolérte, kétszer ököllel arcon ütötte őt, valamint megpróbálta megrúgni, ami elől azonban a sértett kihátrált.

A támadásról a sértettel együtt intézkedő másik jegyellenőr értesítette rendőröket, akik a vádlottakat elfogták.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a három "fiatalt" csoportosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. Az ügyészség honlapján közölte: az akkor 15, illetve 16 éves vádlottakkal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, 13 éves társukkal szemben pedig próbára bocsátást indítványoz a vádiratban azzal, hogy a bíróság mindhármuk esetében rendeljen el pártfogó felügyeletet is.

Az ügyhöz kapcsolódó felvétel elején az látható, ahogyan a vádlottak és társaik a megállóban körbeállják a sértettet – ekkor történik a rúgás és az ütés. Ezután már a menekülő sértett látható: