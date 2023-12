Cigánybűnözés :: 2023. december 2. 20:29 ::

"Kikerítem a p*csádat, beleadom az uradnak a szájába a méhedet!"

Két család kardokkal és vasvillákkal esett egymásnak a cseri városrészben péntek este - tudtuk meg olvasónktól, aki videót is mellékelt Facebook-oldalunkra küldött üzenetéhez - írja a Kaposvár Most.

Ebben egy nő torkaszakadtából, már-már rekedten üvöltözik és a trágár kifejezésekkel sem spórol.

Mind meghaltok! Karddal várlak benneteket!

- hangzik el a felvételen.



Sajnos a kitakarás miatt csak elképzelni tudjuk, hogy pontosan hogyan nézhet a lírai lelkületű hölgy

Ahányan vagytok, mind összeszarabullak benneteket!

- tette hozzá a nő, jelentsen ez bármit is.

A háttérből aztán egy másik személy át is adja a kardot egy halk "le lesz vágva a feje" megjegyzéssel.

A felvételt készítő nő viszont nem nyugszik,

kikerítem a p*csádat, beleadom az uradnak a szájába a méhedet!

- fogalmaz kissé ingerülten, majd egy éles váltással a videó már az autóban folytatódik.

Szereplőváltás is történt, a kocsiban már egy másik nő és egy férfi utazik. Itt elhangzik egy utalás a nézőszámra, valószínűleg egy Facebook élő adást mentett le olvasónk.

A videó 4. percénél érkeznek meg a helyszínre, majd megérkezésüket jelezvén, hangos "Gyerteeeek ki!" felkiáltásokat intéznek a házban élőkhöz, akik éles sikoltásokkal válaszolnak.

Aztán 4 perc 30 másodperctől kép híján csak a hangokra tudunk hagyatkozni, de jóformán a csihipuhin kívül sok értékelhető nem hallatszik a felvételen. Az éktelen és érthetetlen ordibálásnak időnként egy-egy puffanás, csattanás vagy üvegtörés ad nyomatékot. A videó a rendőrautók szirénájával zárul.

Ilyen ez a cigányszerelem

Az esettel kapcsolatban a Kaposvár Most pénteken késő este megkereste a rendőrséget is. Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkatpitányság szóvivője a lapnak elmondta: a József utcába riasztották a rendőrséget, mert összevitatkozott két család. Több járművel vonultak a helyszínre, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak eljárást, és több embert elő is állítottak. A nyomozás még folyamatban van, de a könnyű sérüléseken kívül komolyabb baj nem történt.

Egyes információk szerint mintegy hetvenen gyűltek össze az érintett ház körül. Úgy tudják: a két család gyermekei közti szerelem robbantotta ki a konfliktust.