Addig erőszakolta a 78 éves asszonyt a cigány, amíg eltört a medencéje - az ügyészség szerint elég lesz hét év ezért

Brutálisan megerőszakolt egy idős asszonyt egy részeg férfi Hajdúböszörményben. Éjjel mászott be a házba, és azonnal az alvó nőre támadt. A 78 éves asszony próbált védekezni, de esélye sem volt a fiatal férfivel szemben, aki többször is megerőszakolta, annyira, hogy még a medencéje is eltört. A bíróság most ítélte el a kegyetlen férfit, hét év börtönt kapott. Az ügyészség nem akart súlyosbítást, szerintük elég ez egy ilyen égbekiáltó gyalázatért.