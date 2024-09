Cigánybűnözés :: 2024. szeptember 23. 19:05 ::

12 éves cigány verte halálra a nagymamáját Hetényben

Egy mindössze 12 éves "fiú" támadt ököllel nagyanyjára és okozott neki olyan súlyos sérüléseket, hogy utóbbi a kórházban életét veszítette. Mindez a komáromi járásban található Hetény községben történt, melynek lakosai most rettegnek a borzalmas körülmények közt nevelkedő tettestől, írja a Paraméter.

A "fiú" még szeptember 12-én támadt a nagymamájára, aki ezt követően súlyos sérülésekkel került kórházba, múlt hét szombaton pedig életét veszítette – jelentette be a Nyitrai Kerületi Ügyészség szóvivője, Jaroslav Macek, kiemelve, hogy a körülmények tekintetében a korábban súlyos testi sértés vétsége miatti vádemelést várhatóan emberölésre minősítik át.

A rendelkezésre álló információk szerint a "fiú" azért kezdte verni nagymamáját, mert az igazat adott egy rá panaszkodó tanárnőnek. A helyi iskola megerősítette, hogy az elkövető személyében egy mentálisan nagyon instabil gyerekről van szó, aki egyszer már két osztálytársát is annyira megverte, hogy azok kórházba kerültek. A "fiú" tanárai által elmondottak szerint nehézségei miatt külön szakpedagógusok is voltak hozzá kirendelve, de esete annyira nehéznek bizonyult, hogy három szakértő is beismerte, képtelen javítani a helyzeten. Ezt követően egyedi tantervet dolgoztak ki számára.

A "fiú" családja rendkívül rossz anyagi helyzetben van, olyannyira, hogy az önkormányzat rendszeresen elenged számukra bizonyos díjakat, emellett többek között élelmiszert, higiéniai termékeket és üzemanyagot is biztosítanak számukra, a "fiú" esetenkénti pszichiátriai kezelésének útiköltségeit pedig szintén megtérítik – számolt be róla a község polgármestere, Magyari Ferenc, hozzátéve, hogy a családban senki sem rendelkezik munkahellyel és bevétellel.

Kegyetlen bántalmazó

A nehéz anyagi körülmények mellett tovább nehezítette a "fiú" életét, hogy apja egy alkoholista visszaeső bűnöző, aki rendszeresen bántalmazta családját, és jelenleg is börtönben van. A férfi még 2000 októberében támadt rá egyik ismerősére utóbbi lakásában, olyan súlyos sérüléseket okozva neki, melyekbe belehalt. Azt követően, hogy a helyszínen megtalálták a férfi iratait, egyrészt azt állította, hogy ittas állapotban volt, és semmire sem emlékszik, ezzel egy időben pedig azt is, hogy a gyilkosságot megrendezték, hogy ő börtönbe kerüljön. Az ítélethozás előtt Lengyelországba menekült, ott munkát kapott, azonban a hatóságok elfogták, ezt követően pedig megkezdte 11 és fél éves börtönbüntetését, melyet megszakítva 2010-ben feltételesen szabadlábra helyezték.

Szabadulása után, 2013 júliusa és 2014 februárja között rendszeresen bántalmazta a vele egy háztartásban élő feleségét és nagymamáját, valamint sógornőjét, de az ekkora még alig kétéves fiát sem kímélte. Előfordult, hogy lekapcsolta a házban az áramot, erőszakkal elvette az ott lakók mobiljait, ezt követően pedig egyszerűen magukra hagyta őket.

A férfit végül hozzá közel állók kínzásának vádjával 11 év börtönbüntetésre ítélték, kizárva annak lehetőségét, hogy korábban szabadulhat. Még ekkor is azt állította, hogy nagybátyja áll a büntetőeljárás mögött, mivel szerinte utóbbi meg akarta szerezni vagyonát.

Ezt követően a férfi felesége vissza akarta vonni korábbi vallomását, mivel attól tartott, hogy ha férje börtönbe kerül, nem fognak tudni megélni, mivel csak neki volt keresete a családban. A feleség azt állította, hogy becsapták és előre megmondták neki, mit kell vallania férje ellen, ezt azonban az illetékesek nem fogadták el, a férfi pedig jelenleg is börtönbüntetését tölti.

A 12 éves elkövető most kórházban van, egyelőre nem tudni, mi vár rá ezután.