Jó srác volt a fonói cigány, de aztán valahogy mégis agyonvert két asszonyt

Bilincsbe verve (és persze a jogai miatt gondosan kikockázva) mutatta az RTL híradója azt a 31 éves cigányt, aki március közepén fadoronggal támadt két emberre az utcán a Somogy vármegyei Fonón, a helyi boltban pedig halálra verte a 46 éves eladónőt.

A helyi nyugdíjasklub vezetője volt az, akire először támadt rá az utcán. A 63 éves asszony hazafelé sétált, amikor leütötte a jókora bottal. A nőt gépek tartották életben, három nappal később azonban ő is belehalt a sérülésekbe. Egy idős férfi rohant, hogy segítsen az asszonynak, neki a keze tört el az ütésektől.

„Több mint 15 éve ismerem. Jó srácnak ismertem meg, nem is gondoltuk volna, hogy bármikor is ilyet tud tenni. Mindenkit sokkolt a történet” – nyilatkozta az RTL Híradónak az elkövető egy régi cimborája, aki elmondása szerint korábban Hollandiában és Belgiumban is dolgozott együtt a férfival. Baráti körében mindenki régóta tudta, hogy marihuánát szív, de nem voltak vele problémák. Évekkel ezelőtt azonban megszakadt a kapcsolatuk, nemrég tudta meg, hogy a férfi rászokott egy új, „fóliának” nevezett dizájnerdrogra.

Elárulta azt is, hogy a gyanúsított családja is tudta, hogy drogproblémái vannak a férfinak, és azt is mindenki tudta, hogy „fóliázik”. Azt is elárulta az ismerős, hogy pont az ámokfutás előtt másfél héttel futottak össze véletlenül, és akkor pár szót is váltottak. Állítólag akkor teljes mértékben „tiszta volt”, nem látták, hogy valami probléma lenne vele.

Azt állítja a nyilatkozó férfi, hogy amikor hallotta a történteket, el sem akarta hinni, hogy régi barátja volt az elkövető, de mostanra már úgy véli, nincs bocsánat a tettére, és ismerőseivel együtt várja a nyomozás eredményét, hogy kiderüljön, mi okozhatta az ámokfutást.

