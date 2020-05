Zsidóbűnözés :: 2020. május 24. 15:03 ::

Jeruzsálemben elkezdődött Binjámin Netanjáhu és bűntársainak bírósági tárgyalása

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és három bűntársa bűnvádi eljárásának első tárgyalására magyar idő szerint 14 órai kezdettel került sor a Jeruzsálemi Körzeti Bíróság 317-es, úgynevezett elnöki tárgyalótermében. A bíróság épülete a megszállt Kelet-Jeruzsálemben, a keresztesverő Szaláh ed-Dín (Szaladin) szultán és hadvezérről elnevezett főutcában áll. Az elbarikádozott bíróság előtt Netanjáhut támogató likudos csoport tüntetett – írja a Jedi’ot Áháronot.



Binjámin Netanjáhu – az első vád alá helyezett, hivatalban levő izraeli miniszterelnök (Fotó: Mark Jiszráél Szlám)

Bibjámin Netanjáhu röviddel a tárgyalás kezdete előtt azt követelte a bíróságtól, hogy perét élő adásban sugározzák a tévék. A bírósági épületébe történt belépése előtt Netanjáhu közel negyedórás rögtönzött beszédet mondott, amelyben támadta az ügyészséget, a rendőrséget és a sajtót. „Ennek a pernek az a célja, hogy elmozdítsanak a kormány éléről egy erős jobboldali miniszterelnököt”, jelentette ki Netanjáhu. A bírósági épületen kívül Netanjáhu mellett, illetve ellen több százan tüntettek. A Netanjáhu felmentését követelők a többi között a „Netanjáhu nincs egyedül” szövegű transzparenst emelték magasba.



Tegnap Bibi Balfour utcai otthonának közelében Prime helyett „Crime Minister” ellen tüntettek (Fotó: Szláv Sálom

A vádirat összeállítása sok politikai csatározás, jogi csűrés-csavarás és időhúzás után készült el, s mire megírták, Binjámin Netanjáhu már ötödször is kormányt alakíthatott Izraelben. A dolog pikantériája, hogy Éhúd Olmert volt izraeli miniszterelnök megvesztegetésért ült már börtönben az elmúlt években, míg Mose Kácáv egykori államelnök, Budapest hajdani díszvendége pedig több rendbeli nemi erőszak bűncselekményének elkövetése miatt volt a fehérgalléros bűnözők számára fönntartott Má’ászijáhu börtön lakója.



Ma a bíróság előtt: „Tisztelt Bíróság! Netanjáhu nincs egyedül” (Fotó: Reuvén Castro)



Az Elovich házaspár – nehezen, de megvesztegették Bibit (Fotó: Moti Milrod)

A Jeruzsálemi Körzeti Bíróságon ma fölolvasott vádirat szerint a miniszterelnökkel kapcsolatos ügynek négy vádlottja van: Binjámin Netanjáhu első számút vádlottat az úgynevezett „1000-es és 2000-es ügyben” csalással, hivatali hatalommal való visszaélés bűncselekményének elkövetésével, illetve az úgynevezett „4000-es ügyben” vesztegetés elfogadása bűncselekményének elkövetésével vádolják.



Árnon „Noni” Mozes – ő is megkente Bibi markát (Fotó: Táljá Kádos)

A 2. és a 3. számú vádlott Sául Elovitch és neje, Irisz Elovitch, a Bezeq nevű izraeli telekommunikációs cég, illetve a Válláh nevű hírportál többségi részvényeinek volt tulajdonosai. A házaspárt az úgynevezett „4000-es ügyben” azzal vádolják, hogy megvesztegetési összeget adtak Bibinek, illetve akadályozták a nyomozás folyamatát. A 4. számú vádlottat, Árnon „Noni” Mozest, a Jedi’ot Áháronot című lap és könyvkiadóját az úgynevezett „2000-es ügyben” azzal vádolják, fölajánlott, majd át is adott vesztegetési összeget Netanjáhunak.



Binjámin Netanjáhu a tárgyalás megkezdése előtt minisztereinek az élén (Fotó: Éli Mandelbaum)



A Netanjáhu mellett tüntetők egyik transzparensén Alfred Dreyfus kapitány mellett Bibi fényképe látható - mert mindkettőt ártatlanul hurcolták meg... (Fotó: AFP)

A mai, aránylag rövid tárgyalás zárt ajtók mögött folyt. A bírói tanács a vádirat ismertetése után meggyőződött arról, hogy a négy vádlott megértette-e az ellene fölhozott vádat. A per tárgyalásának folytatására előreláthatólag fél év után, de egy éven belül sor kerül. Izraeli hírmagyarázók szerint amint eddig is, láthatóan ezután is a per elhúzására megy ki a játék, s így aztán az elkövetkezendő hónapokban, években Netanjáhu szabadon végrehajthatja a megszállt Ciszjordánia jelentős területeinek bekebelezését, „rendet tehet” a Gázai övezetben, Libanonban, Szíriában, sőt még Iránban is.

Hering J. – Kuruc.info